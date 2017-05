Školskí odborári a ZMOS sa nedohodli na platoch, budú rokovať

Na snímke predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Tatranské Matliare 25. mája (TASR) – Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) sa so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) nedohodli na otázke valorizácie platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho a vysokého školstva od septembra tohto roku. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii v Kežmarských Žľaboch vo Vysokých Tatrách predseda OZPŠaV Pavel Ondek." povedal Ondek. Podľa neho ak k dohode nedôjde, tak sa to dotkne zhruba 25.000 zamestnancov, ktorí pracujú v materských školách, umeleckých školách, v centrách voľného času a v školských kluboch.Poslanec NRSR Ľubomír Petrák (Smer-SD) potvrdil, že v prípade, ak by sa mala vláda zaoberať otázkami, ktoré predkladajú odborári, je potrebné sa zaoberať aj memorandom, ktoré by mala podpísať vláda s odborovým zväzom. Podľa neho po tom, čo sa v školstve zvýšia platy, záväzok bude mať aj odborový zväz.povedal Petrák.Mestá a obce majú na starosti originálne kompetencie a do ich zodpovednosti patria materské školy, základné umelecké školy, školské kluby či jedálne. "" povedal predseda ZMOS-u Michal Sýkora.Podľa neho hľadať finančné prostriedky pre školských zamestnancov uprostred roka je veľmi zložité." doplnil. Podľa neho sa však budú hľadať riešenia.dodal.Ondek počas tlačovej konferencie potvrdil, že štrajková pohotovosť trvá aj naďalej. Podľa Sýkoru musí celý problém riešiť ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré problém otvorilo. "" povedal Ondek.Na rokovanie mal prísť aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan (nominant SNS), ten však na stretnutie neprišiel, nakoľko aktuálny stav školstva riešil na neformálnom stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom v Bratislave. Podľa slov Ondeka odborári budú mať stretnutie s ministrom v pondelok (29.5.) v Bratislave.