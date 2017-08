Školskí odborári nepodpíšu memorandum o sociálnom zmieri

Na snímke predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek po spoločnom rokovaní Odborového zväzu PSaV na Slovensku so zástupcami partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva - signatármi Deklarácie zo 17.2. 2016, vľavo v pozadí Alena Petáková (združenie základných škôl SR) a vpravo rektor UK v Bratislave Karol Mičieta 29. septembra 2016 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 30. augusta (TASR) - Školskí odborári nepodpíšu memorandum, ktoré malo zaručiť sociálny zmier až do roku 2020. Po dnešnom rokovaní Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) v Bratislave to vyhlásil predseda zväzu Pavel Ondek. Odborári sa totiž odmietajú vzdať svojho ústavného práva každoročne kolektívne vyjednávať o možnosti dohodnúť lepšie pracovné a platové podmienky.vysvetlil Ondek.Podpisom memoranda pritom podmienil premiér Robert Fico (Smer-SD) zvyšovanie platov učiteľov od septembra. Predseda vlády už avizoval, že pri nepodpísaní memoranda predstaviteľmi školských odborov sa bude pri zvyšovaní platov učiteľov postupovať podľa programového vyhlásenia vlády a mzdy im vzrastú až v januári 2018. Po podpise memoranda sa totiž mali platy učiteľov zvýšiť o šesť percent od 1. septembra. Ďalšie zvyšovanie bolo potom plánované 1. septembra 2018 o šesť percent, od 1. septembra 2019 o šesť percent. A nakoniec zvýšenie o šesť percent 1. januára 2020.Za tento návrh očakávala vláda podpísanie memoranda o sociálnom zmieri. Ak by sa podmienka vlády naplnila, Ondek to nepovažuje za šťastný krok.vysvetlil. Ondek si preto nemyslí, že by vláda k avizovanému kroku pristúpila. Ak áno, podľa jeho slov vzniká otázka, ako si váži učiteľský stav a prispieva k zlepšeniu školstva.podotkol. Po tomto rozhodnutí má byť jasné, či školskí odborári zorganizujú aj nátlakové akcie.Pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva, ako aj vysokoškolským pedagógom, sa platy zvyšovali v januári 2016, a to o štyri percentá, ďalšie navýšenie bolo o šesť percent od 1. septembra 2016.