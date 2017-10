Školskí odborníci riešia problémy žiakov so zdravotným znevýhodnením

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 5. októbra (TASR) - Otázky súvisiace s problematikou vzdelávania a výchovy detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v materských, základných a stredných školách boli hlavnou témou dnešného stretnutia predstaviteľov Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Slovenskej komory učiteľov (SKU).povedal po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. Doplnil, že SKU spolu s Asociáciou školských psychológov v dohľadnom období spíše svoje požiadavky.doplnil riaditeľ ŠPÚ.Keďže ide o zložitú problematiku, zúčastnené strany sa dohodli, že k spolupráci prizvú aj Slovenskú komoru logopédov a do odborných komisií ŠPÚ doplnia špeciálnych pedagógov, ktorých navrhne SKU. ŠPÚ tiež pripraví stručnú príkladovú štúdiu riešenia aplikácie nových predmetov pre deti so zdravotným znevýhodnením v praxi a zorganizuje spoločné pracovné stretnutie odborných komisií ŠPÚ pre diagnostické a reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá.