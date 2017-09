Školskú reformu bude mať M. Lubyová do pondelka, predloží ju v NR SR

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová prichádza na 71. schôdzu vlády SR 27. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. septembra (TASR) - Návrh školskej reformy Učiace sa Slovensko by ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) mala mať do pondelka (2.10.) na stole. Následne rezort dokument zverejní na svojom webe a Lubyová ho predloží parlamentnému školskému výboru, potvrdila dnes po rokovaní vlády.uviedla ministerka Lubyová.K predstaveniu dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, ktorý má určiť smerovanie slovenského školstva, malo dôjsť pôvodne do konca augusta. Pre situáciu v rezorte školstva, kde došlo k výmene jeho šéfa, sa proces posunul. Doterajší minister Peter Plavčan (nom. SNS) po kritike pre rozdeľovanie eurofondov abdikoval koncom augusta na svoju funkciu.Experti, ktorí reformu pripravovali, vyhodnotili podľa rezortu všetkých asi 4000 podnetov. Dokument sa bude venovať napríklad zmenám v predškolskom vzdelávaní, práci učiteľa, regionálnom a vysokom školstve. Ďalšie zmeny sa týkajú napríklad predškolského vzdelávania, hodnotenia žiakov či zmien pri akreditácii vysokých škôl. Kvalitnejšia by podľa autorov reformy mala byť aj príprava budúcich učiteľov. Zvýšiť by sa mala aj podpora pre učiteľov vo forme asistentov tak, aby sa pedagógovia mohli venovať iba učeniu.Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. 15. marca. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým návrhom.