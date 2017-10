Školský zákon nie je proti ľuďom, tvrdí šéf ukrajinskej diplomacie

Pavlo Klimkin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 12. októbra (TASR) - Ukrajinský zákon o vzdelávaní, ktorý vyvolal nevôľu na medzinárodnej scéne, nie je namierený proti ľuďom. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa všetci občania mohli uplatniť na Ukrajine, povedal dnes v Budapešti šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin.Podľa agentúry MTI Klimkin rokoval s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom. Na spoločnej tlačovej konferencii ukrajinský minister zdôraznil, že ak občan Ukrajiny nehovorí dobre po ukrajinsky, zúžia sa mu možnosti uplatnenia.dodal Klimkin, podľa ktorého každý občan musí okrem svojho materinského jazyka ovládať aj ukrajinčinu. Šéf diplomacie podčiarkol, že jeho krajina je pripravená na dialóg na dvojstrannej i medzinárodnej báze.Podľa Szijjártóa Maďarsko a Ukrajina posudzujú situáciu okolo sporného zákona úplne odlišne, väčším problémom však je, že situáciu vnímajú odlišne od ukrajinskej vlády aj Maďari žijúci v Zakarpatskej oblasti. Riešenie situácie by maďarský šéf diplomacie videl v pozastavení platnosti tejto právnej normy.Ešte v utorok Szijjártó povedal, že menšiny žijúce na Ukrajine sa pre tento zákon dostanú do horšej situácie, ako boli v časoch Sovietskeho zväzu. Dodal, že postoj Ukrajiny k tomuto zákonu, ktorý obmedzuje práva menšín, je poburujúci. Avšak rovnako poburujúce je podľa neho aj mlčanie EÚ a jej inštitúcií, ako aj mlčanie medzinárodných organizácií.Nový ukrajinský zákon o vzdelávaní, ktorý prezident Petro Porošenko podpísal 26. septembra, vyvolal obavy a protesty v Maďarsku, Rumunsku, Rusku a Moldavsku.Ide najmä o článok 7, v ktorom sa píše, že ukrajinský štát bude garantovať vzdelávanie od 5. triedy základnej školy len v ukrajinčine. Ukrajina po ostrej kritike zo zahraničia zaslala túto spornú časť zákona na expertízu do Rady Európy.Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) dnes prijalo rezolúciu s odporúčaniami týkajúcimi sa ukrajinského zákona o vzdelávaní. PZ RE v dokumente vyjadruje znepokojenie z toho, že ukrajinský zákon náležitým spôsobom neberie do úvahy záujmy národnostných menšín a narúša rovnováhu medzi ich jazykmi a úradným jazykom krajiny.