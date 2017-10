Školy sa venujú téme extrémizmu, chcú vypracovať didaktický materiál

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Na štyroch vybraných základných školách na Slovensku sa budú do konca decembra realizovať hodiny zamerané na prevenciu extrémizmu v školskom prostredí. Cieľom je prispôsobiť šesť vyučovacích hodín, ktoré sú akýmsi tréningom pre žiaka vo veku deväť až 11 rokov, aby vedel reagovať či brániť sa, pokiaľ sa dostane do akejkoľvek situácie spojenej s extrémizmom.Po týchto hodinách v testovacej fáze bude nasledovať vytvorenie komplexného metodického a didaktického materiálu, ktorý by mal podporiť učiteľov na akýchkoľvek školách. Učiteľ tak môže na rôznych predmetoch pomocou tohto materiálu viesť žiakov k vytvoreniu si názoru na extrémizmus a posilniť jeho kompetencie a pocit bezpečnosti pri akomkoľvek kontakte s extrémizmom.povedala generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra Kamila Jandzíková. Podľa nej si žiaci musia uvedomiť, že ľudia sa rodia a po celý život zostávajú rovnoprávni, aj keď nie sú rovnakí.dodala.Projekt je súčasťou medzinárodného programu Vzdorujeme extrémizmu v rámci programu Erasmus+. Projekt sa realizuje v spolupráci s vybranými školami vo Walese a Nemecku.