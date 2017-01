Školy v Ružomberku pre dlhodobo nízke teploty skracujú vyučovanie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Ružomberok 13. januára (TASR) - Mrazy, ktoré už viac ako týždeň prevládajú najmä na severe Slovenska, zasahujú aj do chodu škôl. V ružomberskom okrese niektoré z nich skrátili vyučovanie, iné žiakom vytvárajú náhradné aktivity. Podľa riaditeľov za to môžu najmä zastarané budovy.Z dôvodu extrémne nízkych teplôt majú od dnešného dňa skrátené vyučovacie hodiny na 30 minút študenti Strednej odbornej školy polytechnickej v Ružomberku. Žiaci sa navyše v tomto období nemusia prezúvať.povedal pre TASR riaditeľ Vladimír Pančík s tým, že na modernizácii školy sa postupne pracuje a Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ do nej každoročne investuje nemalé finančné prostriedky.Vedenie Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku počas mrazov vytváralo pre študentov náhradný program.vysvetlila riaditeľka Danica Školníková.Počas najväčších mrazov malo dĺžku vyučovania upravenú aj ružomberské gymnázium. S miernym oteplením nastúpili na bežný chod.opísal riaditeľ Miroslav Druska s tým, že s rovnakými problémami zápasilo od minulého týždňa mnoho škôl v okrese.