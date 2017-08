Skončila sa kľúčová fáza výstavby mosta na Kryme

Na archívnej snímke je moskovský Kremeľ. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 31. augusta (TASR) - Ruskí inžinieri ukončili kľúčovú fázu výstavby mosta, ktorý spojí polostrov Krym s ruskou pevninou. Inštalovanie železničného oblúka nad Kerčským prielivom predstavuje v plánoch Kremľa hlavný krok k integrácii polostrova, ktorý Rusko anektovalo od Ukrajiny v roku 2014.Informoval o tom dnes webový portál denníka The Guardian.Obrovský, 6000 ton vážiaci oblúk sa klenie 35 metrov nad úrovňou morskej hladiny. Most, ktorý bude mať dĺžku 19 kilometrov, majú sprístupniť pre cestnú premávku na budúci rok a pre železničnú v roku 2019. Medzinárodné spoločenstvo stále považuje Krym za súčasť Ukrajiny, pričom krymské úrady a spoločnosti čelia západným sankciám.Polostrov je spojený s Ukrajinou úzkou šijou, avšak od Ruska ho delí Kerčský prieliv. V súčasnosti sa dá Krym z Ruska dosiahnuť iba lietadlom alebo trajektom, čo do značnej miery obmedzuje nepriaznivé počasie.Pre Rusko je výstavba mosta praktickou nutnosťou viažucou sa na infraštruktúru a zároveň symbolickým krokom zacieleným na demonštrovanie toho, že sa Moskva nehodlá vzdať kontroly nad týmto územím.Ruské úrady dúfajú, že most uľahčí ruským turistom pobyt na Kryme a naopak - že krymské produkty sa budú jednoduchšie prepravovať na ruskú pevninu.Výstavba mosta je všeobecne považovaná za jednu z najťažších úloh v stavebných dejinách Ruska, uvádza The Guardian. Po dokončení pôjde o najdlhší most v krajine. Náklady na jeho výstavbu sa odhadujú na tri miliardy libier.