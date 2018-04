Skončime so znečisťovaním prostredia plastmi, vyzýva Deň Zeme

Na snímke rieka Bodva znečistená odpadom pod obcou Jasov v okrese Košice-okolie v pondelok 26. marca 2018. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

New York 22. apríla (TASR) - Na skoncovanie so znečistením životného prostredia plastmi je v roku 2018 zameraný Svetový deň Zeme. Plastové znečistenie je jedom pre oceány aj zemský povrch, poškodzuje život v moriach a ovplyvňuje zdravie ľudí, zdôraznil portál Dňa Zeme. Organizácia Spojených národov (OSN) slávi Medzinárodný deň Matky Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla, rovnako ako aj Svetový deň Zeme.Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 ešte ako Deň Zeme americký senátor Gaylord Anton Nelson (1916-2005). OSN na 22. apríla v roku 2009 v rezolúcii A/RES/63/278 vyhlásila Medzinárodný deň Matky Zeme. S týmto názvom sa pripomína od roku 2010.V rezolúcii OSN konštatovala, že slovné spojenie Matka Zem, v niektorých jazykoch aj Zem živiteľka, odráža vzájomné prepojenie medzi Zemou, prírodnými ekosystémami a človekom.Senátor Nelson, ktorý Deň Zeme vyhlásil, povzbudzoval študentov, aby vypracúvali projekty zamerané na ochranu životného prostredia a upozorňovali na potrebu jeho ochrany vo svojom okolí. Študenti Stanfordovej univerzity v Kalifornii prvý raz zorganizovali Deň Zeme v roku 1970 formou protestného happeningu; koordinátorom podujatia bol Denis Allen Hayes. Zúčastnilo sa na ňom 20 miliónov Američanov.Najmä ľudia citlivo reagujúci na zhoršujúcu sa situáciu a na zmeny v životnom prostredí poukazovali na fakt, že Zem je čoraz väčšmi ohrozovaná činnosťou človeka. Aktivisti i ekológovia od roku 1970 spustili kampane a výzvy na spoločné úsilie - na záchranu planéty. Adresátom výziev sa stala aj široká verejnosť s tým, aby nezostávala ľahostajnou k stavu, do akého sa Zem postupne dostávala.Svetovým sa Deň Zeme, ako uviedlo na svojej stráne Ministerstvo životného prostredia SR, stal v roku 1990, keď začalo pôsobiť Medzinárodné ústredie Dňa Zeme na kalifornskej Stanfordovej univerzite.V súčasnosti patrí 22. apríl medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Akcie pri príležitosti Svetového dňa Zeme na celom svete realizuje mimovládna organizácia Earth Day Network (EDN). Založili ju usporiadatelia prvého Dňa Zeme v roku 1970.www.earthday.orgwww.nelsonearthday.netwww.un.org,www.jourdelaterre.orgwww.minzp.skwww.enviroportal.skhttp://denzeme.sk/www.denzeme.cz