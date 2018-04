Skoré ukončenie kauzy dvojnásobnej vraždy v Moste sa neočakáva

Ilustračná snímka. Foto: KR PZ Žilina Foto: KR PZ Žilina

Bratislava 11. apríla (TASR) - Skoré ukončenie dlhoročnej súdnej kauzy v prípade dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave, ktorá sa odohrala v roku 2004, sa na Okresnom súde Bratislava 1 (OS BA 1) neočakáva. Situáciu skomplikovala skutočnosť, že doterajší zákonný sudca vo veci Ján Jamrich odišiel 1. januára 2017 do dôchodku. Vec bola následne v apríli minulého roka pridelená elektronickou podateľňou ďalšiemu sudcovi tohto nižšieho bratislavského súdu Rolandovi Keménymu.uviedol v stredu pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.Znamená to, že súd bude musieť nanovo vypočuť desiatky svedkov, ktorí už raz vypovedali pred senátom sudcu Jamricha. Nový sudca Kemény musel naštudovať trestný spis v tejto kauze, ktorý má takmer 5500 strán.Naposledy sa pojednávalo riadne v kauze v roku 2016, keď takmer šesť hodín trval výsluch na doživotie v iných kauzách odsúdeného bossa zemplínskeho podsvetia Branislava A. Zo spomínanej dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave sú obžalovaní on a jeho traja komplici.Okrem Branislava A. sú v tomto prípade obžalovaní Karol M., nachádzajúci sa stále v Belize, Jozef B. a Nikola P., ktorí dávali svojim obhajcom súhlas na pojednávanie v ich neprítomnosti. Voči Karolovi M. sa koná stále ako voči ušlému.Mladú ženu a desaťročného chlapca zastrelili v Moste pri Bratislave na konci roka 2004. Obeťou útoku mal byť otec zabitého chlapca a druh zabitej ženy, bývalý policajt Juraj G. Pokus zavraždiť ho však nevyšiel a zabijaci údajne omylom pripravili o život jeho blízkych.Bossa zemplínskej zločineckej skupiny Branislava A. odsúdil vo februári 2016 trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR v inej kauze - vraždy Arpáda Nistora a ďalších závažných trestných činov na doživotie. Branislav A. čelí okrem toho aj ďalším súdnym procesom na iných slovenských súdoch.