Škorpión - ročný horoskop na rok 2018

Okrem rebelantského Uránu sú všetky planéty na vašej strane. Hlavné kapitola by sa teda dala nazvať - ​​Miláčikovia nebies! Neptún s Plutom sú vaši verní ochrancovia už dlhší čas a nehodlajú v tomto smere nič meniť, ich zámerom je vaša fenomenálny porozumenie a styky so všetkými, kto naplní vašu tajomnú dušu radosťou. Najväčší hrivnou však prispievajú Jupiter a Saturn, ktorí nakukli do vášho štířího sveta už na konci minulého roka, tento rok sa však v ňom plánujú patrične porozhliadnuť!Jupiterovho konjunkcia je silnou pečaťou pre váš úspešný rozlet a obohatenie vlastného JA, pričom môžete počítať na každom kroku s pani Fortunou. Svojim Sextil tomuto udeľuje príklep aj spomínaný majestátny Saturn. A čo s nezbedné uranovskou opozíciou? Chce to naučiť sa čeliť zmenám. S pevnou vôľou a ľadovým nadhľadom schladíte jej ohnivé pôsobenie!





Ste studnica emócií, arzenál nefalšovaných citov a zároveň nepreniknuteľný ako nočná obloha.

Vaša legendárny schopnosť vstať po ktoré prešli krízach ako - Fénix z popola, je žiarivým príkladom pre všetky ostatné.

Kde sa berie táto vaša vnútorná sila?

Vaším planetárnom vládcom je predsa Pluto - mocný pán regenerácia, ktorého darom je zvládnuť aj nemožné a žiadna moc vesmíru to nemôže vziať späť!

Aj v tomto roku sa môžete tešiť jeho zvýšenej priazni, teda máte dosť energie a odvahy, aby ste nechali odplaviť všetok nechcený balast, ktorý sa za uplynulé roky snažil usadiť vo vašom živote.

Veľkým Plutovým spojencom sa stáva aj múdry Saturn, čo je neotrasiteľným mementom pre prekonávanie všetkých prekážok.

Mnohí ste nútení prehodnotiť svoje doterajšie nazeranie a napríklad aj bežné aktivity ako nikdy predtým.

Hneď v januári naberáte neskutočný drive a túžbu hýbať vecami, pretože sa vedenie ujíma akčný Mars, ktorý putuje vašim územím.

Je to vhodná doba, aby ste zapátrali po novom type vzdelanie, zamerali sa na zmluvy, svoj dom a jeho okolie, najmä však na kontakty s váženými ľuďmi.

Zmena prostredia alebo pomoc nejakej staršej osoby môže mať ďalekosiahle dôsledky vo vašom ďalšom živote.

Faktom je, že predovšetkým vy, zrodenci 1. dekády (24.10. - 2.11.), Môžete od júna spadnúť do nejaké zmeny tak nejako nechtiac - po hlave.

Uránovú obľubou je pôsobiť ako tresk z pištole a práve jeho opozícia je natiahnutou spúšťou pre rôzne nečakané zvraty.

Problémové sférou sa ukazuje manželstva alebo napríklad vzťahy so zmluvnými partnermi, leto sa vás v tomto smere chystá dosť rozhnevať!

Ako bolo ale už spomenuté, Saturn vás v tom nenechá.

Exkluzívnym hráčom na vašom štířím nebi sa tento rok stáva expanzívna Jupiter.

Svojou prítomnosťou vo vašom znamení nesie tento blahosklonný Guru prísľub úspechu a šťastia v mnohých oblastiach.

Je vám dané ísť za tým, po čom túžite a tiež to dosiahnuť.

Hlavne zostaňte za každých okolností sami sebou - ste jedinečná osobnosť, nie niečí klon!