Škoti nezvládli posledný krok, Strachan: Geneticky zaostávame

Na snímke tréner škótskej futbalovej reprezentácie Gordon Strachan. Foto: SR Slovensko Škótsko futbal kvalifikácia MS 2018 TTX Foto: SR Slovensko Škótsko futbal kvalifikácia MS 2018 TTX

F-skupina:



Litva - Anglicko 0:1 (0:1)

Gól: 27. Kane (z 11 m). Rozhodoval: Grinfeld (Izr.)



Litva: Šetkus - Girdvainis, Žulpa, Klimavičius - Andriuskevičius, Borovskij - Slivka (90.+1 Čvedukas), Verbickas, Novikovas, Šernas (76. Matulevičius) - Černych

Anglicko: Butland - Keane, Stones, Maguire - Trippier, Winks, Henderson, Cresswell - Alli (81. Lingard), Kane, Rashford (72. Sturridge)



Slovinsko - Škótsko 2:2 (0:1)

Góly: 52. a 72. Bezjak - 32. Griffiths, 88. Snodgrass. Rozhodoval: Eriksson (Švéd.), ČK: 90.+2 Cesar (Slovinsko)



Slovinsko: Oblak - Struna (46. Struna), Mevľa, Cesar, Jokič - Repas (46. Bezjak), Kurtič, Rotman, Verbič - Iličič - Matavž (89. Vetrih)

Škótsko: Gordon - Berra, Mulgrew, Robertson, Tierney (80. S. Fletcher) - McArthur (79. Snodgrass), D. Fletcher, Bannan - Martin (53. Anya), Griffiths, Phillips



SR - Malta 3:0 (1:0)

Góly: 33. a 62. Nemec, 69. Duda. Rozhodovali: Mazzoleni - Tonolini, Crispo (všetci Tal.), ŽK: Duda, Hubočan - P. Fenech, Pisani, Schembri, J. Zerafa, 17.774 divákov.



SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hubočan (87. Mazáň) - Lobotka - Rusnák (87. Mihalík), Duda, Hamšík, Weiss - Nemec

Malta: Hogg - S. Borg, Agius, Camilleri, J. Zerafa - Pisani, R. Fenech, P. Fenech (88. C. Borg), Gambin (76. Failla) - Effiong, Schembri



Konečná tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 10 8 2 0 18:3 26 - postup na MS

------------------------------

2. Slovensko 10 6 0 4 17:7 18

------------------------------

3. Škótsko 10 5 3 2 17:12 18

4. Slovinsko 10 4 3 3 12:7 15

5. Litva 10 1 3 6 7:20 6

6. Malta 10 0 1 9 3:25 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Škótska futbalová reprezentácia mala po štvrtkovom víťazstve 1:0 nad Slovenskom osud vo vlastných rukách. Na spečatenie druhého miesta v F-skupine a získanie barážovej miestenky jej stačilo zabodovať naplno v Slovinsku v nedeľňajšom záverečnom súboji kvalifikácie MS 2018. Po remíze 2:2 však zverencom trénera Gordona Strachana zostali len oči pre plač. Škóti naposledy štartovali na veľkom turnaji v roku 1998, na MS vo Francúzsku pred devätnástimi rokmi nepostúpili zo základnej skupiny.Úspech im nepriniesla ani kvalifikácia na budúcoročný šampionát v Rusku. Na ich úkor sa naň môžu prebojovať slovenskí futbalisti, ktorí budú v napätí sledovať vývoj v troch pondelňajších zápasoch (Wales - Írsko, Ukrajina - Chorvátsko a Srbsko - Gruzínsko). Z prvých dvoch súbojov ich posunie do baráže aspoň jeden nerozhodný výsledok, resp. triumf Gruzínska. Slovensko aj Škótsko nazbierali osemnásť bodov, obe mužstvá strelili sedemnásť gólov. Skóre prehovorilo v prospech Slovenska, ktoré inkasovalo o päť gólov menej. Do tabuľky druhých tímov si prenieslo dvanásť bodov a skóre plus päť.Škóti pritom viedli v Ľubľane 1:0 od 32. minúty, keď sa presadil kanonier Celticu Glasgow Leigh Griffiths. Po zmene strán však dvoma gólmi otočil stav duelu striedajúci Roman Bezjak. Škóti v závere vyrovnali zásluhou Roberta Snodgrassa, ale víťazný zásah už nestihli. Skončili na tretej priečke, Slovinci na štvrtej.Podľa Strachana je čiastočne na vine genetika.povedal Strachan. Jeho základná jedenástka v Ľubľane mala v priemere o tri centimetre menej ako slovinská.Napriek neúspešnej kvalifikácii neviedol Strachan na pozápasovej tlačovej konferencii pesimistické reči.Budúcnosť 60-ročného kouča na škótskej lavičke bude predmetom rozhovorov s funkcionármi zväzu. Strachan svoje ďalšie pôsobenie nechcel komentovať.Isté je, že jeho náprotivok Srečko Katanec sedel na slovinskej lavičke naposledy. V 42 zápasoch zaznamenal 16 víťazstiev, 7 remíz a 19 prehier.lúčil sa Katanec.Anglicko uspelo v kvalifikačnej derniére v Litve 1:0 gólom Harryho Kanea. Kapitán hostí premenil pokutový kop v 27. minúte. Albión ovládol F-skupinu s 26 bodmi na konte, získal ich o osem viac ako Slováci a Škóti. Z desiatich zápasov osem vyhral a len dvakrát remizoval.povedal Kane, ktorý vsietil svoj jedenásty gól pri 22. štarte za národný tím.Útočník Tottenhamu Hotspur si do októbra preniesol skvelú fazónu z uplynulého mesiaca, v ktorom strelil vo všetkých zápasoch až trinásť gólov. Tri dni pred duelom s Litvou rozhodol o triumfe Albiónu nad Slovinskom (1:0).poznamenal Kane.