Škótska tlač pred zápasom so SR: 5. október 2017, naše rande s osudom

Škótsko: Gordon - Tierney, Berra, Mulgrew, Robertson - Fletcher, Morrison - Forrest, Bannan, Phillips - Griffiths

Slovensko: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Kucka, Lobotka - Mak, Hamšík, Weiss - Nemec

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 5. októbra (TASR) - Zadné stránky štvrtkových vydaní škótskych denníkov sa takmer výhradne venovali dôležitému večernému (20.45 h SELČ) stretnutiu kvalifikácie MS 2018, v ktorom domáca futbalová reprezentácia zabojuje proti Slovensku o druhú priečku v F-skupine. Škótsko zaostáva o jediný bod, rovnako ako Slovensko má pred záverečným dvojzápasom všetko vo vlastných rukách.napísal Daily Record. Tréner Gordon Strachan očakáva od Tartan Army, teda fanúšikov škótskej reprezentácie, že povedú jeho zverencov. Zrejme však nebude vypredané, na posledné domáce vystúpenie Škótska v skupine sa predalo necelých 45.000 vstupeniek, prázdnych môže zostať takmer 7000 sedadiel. Niektoré skupiny Tartan Army kritizovali ceny lístkov aj termín podstatného duelu.Hoci v minulom súboji s Maltou bol glasgowský Hampden Park iba polovične zaplnený, priaznivci dokázali navodiť atmosféru, ktorá dostala ich obľúbencov do tempa.vyhlásil Strachan.Tomu pre kľúčový dvojzápas vypadol stredopoliar Celticu Glasgow a kapitán Scott Brown, ktorého podľa periodika The Scotsman nahradí skúsený záložník anglického prvoligistu Stoke City Darren Fletcher. Ten prežil významnú časť kariéry v Manchestri United. Rozhodujúce mikrosúboje by mali obstarať James Morrison a Stanislav Lobotka, práve Fletcher s Marekom Hamšíkom a Leigh Griffiths s Martinom Škrtelom. Škótska verzia The Times pripomenula, že domáci sa v Hampdene v tomto cykle gólovo presadili v 87., 88., 89. aj 90. minúte. K úspechu by ich výrazne priblížilo, keby si premiérovo od roku 1999 udržali tri razy za sebou čisté konto v kvalifikačných dueloch. Vtedy sa im to podarilo proti Estónsku, Bosne a Hercegovine a Litve, teraz potrebujú nadviazať na nuly zo stretnutí s Litvou (3:0) a Maltou (2:0).