Škótsky tréner Strachan je spokojný s početnosťou striel

Glasgow 5. septembra (TASR) - Hra a výsledky škótskej futbalovej reprezentácie v septembrových kvalifikačných zápasoch MS 2018 v Litve (3:0) a doma s Maltou (2:0) naštartovali v krajine optimizmus. Tréner Gordon Strachan je šťastný, že jeho hráči držia postupový osud vo vlastných rukách pred záverom bojov o Rusko.Hoci Škóti v tabuľke klesli na 4. miesto o skóre za Slovinsko, na druhé Slovensko strácajú len bod. Ak zvíťazia v dvoch záverečných dueloch kvalifikačnej F-skupiny doma so Slovákmi 5. októbra v Glasgowe, resp. 8. októbra v Slovinsku v Ľubľane, zaistia si druhé miesto a účasť v baráži.citovala BBC Strachana.Škóti v uplynulých dvoch zápasoch vystrelili proti súperom až 48-krát, čo ich trénera veľmi teší.dodal.Ďalším vítaným bonusom v pondelok pre Škótov bolo, že sa žltým kartám vyhli kapitán Scott Brown, Leigh Griffiths, Charlie Mulgrew, James McArthur a Grant Hanley. To by ich eliminovalo z dôležitého súboja so Slovákmi. Tí pre karty nebudú môcť v Glasgowe rátať s Milanom Škriniarom.