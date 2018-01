Skrachovala druhá najväčšia britská stavebná firma Carillion

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Londýn 15. januára (TASR) - Druhá najväčšia britská stavebná firma Carillion v pondelok skrachovala. To ohrozilo stovky veľkých projektov. Banky totiž spoločnosti odmietli požičať ďalšie peniaze.Carillion je veľkým dodávateľom vlády a podieľa sa na prevádzke škôl, nemocníc a väzení. Firma sa dostala do nútenej likvidácie z dôvodu odkladu veľkých kontraktov a poklesu nových objednávok. Jej dlh predstavuje okolo 1,5 miliardy GBP (1,68 miliardy eur). Medzi veriteľov spoločnosti patria napríklad RBS, Santander UK alebo HSBC.uviedol šéf firmy Philip Green.Carillion zamestnáva 43.000 ľudí po celom svete, z toho 20.000 v Británii. Firma s 200-ročnou históriou prevádzkuje mnohé verejné služby, od nemocníc cez vlakové linky po zariadenia ministerstva obrany. Takisto realizovala veľké stavebné projekty.Napätie okolo Carillion trvalo už niekoľko týždňov, čo prinútilo vládu k sérii krízových stretnutí. Firma uviedla, že vláda poskytne nevyhnutné financovanie na to, aby jej zamestnanci mohli naďalej zaisťovať verejné služby. Na celý proces bude dohliadať poradenská spoločnosť PricewaterhouseCoopers.