Skrachovala First NBC, ide o najväčší pokrízový bankový krach v USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Orleans 30. apríla (TASR) - V uplynulom týždni americké regulačné úrady uzavreli finančný inštitút First NBC Bank. Ide o štvrtý krach federálne poistenej banky v tomto roku a vôbec najväčší bankový krach v USA od finančnej krízy. Súvisiace náklady sa odhadujú na 1 miliardu USD (915 miliónov eur).Depozity First NBC v hodnote 1,6 miliardy USD a aktíva vo výške 1 miliardy USD, vrátane 600 miliónov USD v hotovosti, prevezme firma Hancock Holding, ktorá bola podľa federálneho úradu na poistenie vkladov FDIC jediným záujemcom. Hancock začlení 24 louisianských pobočiek First NBC do Whitney Bank a päť na severozápade Floridy do Hancock Bank.Uvedené náklady vo výške 1 miliardy USD sú rozdielom medzi záväzkami banky a tým, čo by FDIC mala získať z predaja aktív banky.Počet krachov bánk v USA sa od roku 2010, keď dosiahol v dôsledku vplyvov finančnej a hospodárskej krízy vrchol, prudko znížil. V roku 2009 zbankrotovalo v USA 140 a v roku 2010 až 157 bánk.Banka First NBC vznikla v roku 2006 a tvrdila, že jej úlohou je pomoc štátu Louisiana pri obnove po hurikáne Katrina. Finančný inštitút sa dostal do problémov, pretože sa stal vysoko závislým od projektov spojených s daňovými úľavami pre nízko príjmové alebo málo vyvinuté oblasti.Regulátori sa rozhodli, že First NBC nadhodnocuje tieto daňové úľavy a prinútili ju, aby znížila ich hodnotu. Úrady potom nariadili banke navýšiť kapitál. First NBC si však musela v poslednom kvartáli vlaňajška odložiť ďalších 86 miliónov USD na krytie zlých úverov.