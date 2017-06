Škriniar absolvoval lekárske testy a je jednou nohou v Interi Miláno

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 29. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar absolvoval vo štvrtok lekárske testy a svoj prestup do Interu Miláno už čoskoro spečatí podpisom zmluvy. Informovala o tom neoficiálna internetová stránka "nerazzurri" www.fcinter1908.it.O služby 22-ročného slovenského stopéra sa klub zo San Sira zaujímal už dlhšiu dobu. Okrem finančnej kompenzácie by Sampdoria Janov mala za Škriniara získať aj 23-ročného útočníka Gianlucu Caprariho.Škriniar bol jednou z opôr tímu trénera Pavla Hapala na majstrovstvách Európy do 21 rokov v Poľsku. Okrem toho je stabilnou súčasťou reprezentačného áčka, pod trénerom Jánom Kozákom si zahral aj na EURO 2016 vo Francúzsku.