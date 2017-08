Škriniar debutoval v lige za milánsky Inter

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar oblečený v drese Interu Miláno Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer



sumáre - 1. kolo:



Atalanta Bergamo - AS Rím 0:1 (0:1)



Gól: 31. Kolarov







Bologna FC - FC Turín 1:1 (1:1)



Góly: 27. Di Francesco - 34. Ljajič







FC Crotone - AC Miláno 0:3 (0:3)



Góly: 6. Kessie (z 11 m), 18. Cutrone, 24. Suso, ČK: 5. Ceccherini (Crotone)







Inter Miláno - AC Fiorentina 3:0 (2:0)



Góly: 6. a 15. Icardi (prvý z 11 m), 79. Perišič



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/







Lazio Rím - Spal Ferrara 0:0







Sampdoria Janov - Benevento Calcio 2:1 (1:1)



Góly: 39. a 54. Quagliarella - 15. Ciciretti







US Sassuolo Calcio - FC Janov 0:0







Udinese Calcio - Chievo Verona 1:2 (1:1)



Góly: 37. Thereau - 15. Inglese, 54. Birsa





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 21. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar má za sebou vydarený nedeľný súťažný debut v drese milánskeho Interu. Spoľahlivým výkonom v strede defenzívy mu pomohol k hladkému triumfu 3:0 nad Fiorentinou v nedeľňajšom súboji 1. kola talianskej Serie A.Dvadsaťdvaročný stopér, ktorý prišiel do Interu v letnom prestupovom termíne z konkurenčnej Sampdorie Janov, absolvoval celý duel. Víťazstvo "nerazzurri" zariadil argentínsky útočník Maauro Icardi, ktorý už v 6. minúte premenil jedenástku a v 15. minúte poslal Inter do dvojgólového vedenia. V 79. minúte spečatil triumf Interu chorvátsky krídelník Ivan Perišič.Úspešne vstúpil do novej sezóny aj mestský rival Interu, AC Miláno si odviezlo tri body z Crotone po efektívnom prvom polčase a víťazstve 3:0. Hráči rímskeho AS zvíťazili na pôde Atalanty Bergamo 1:0 gólom srbského obrancu Aleksandara Kolarova z 31. minúty. Cenný bod vydoloval nováčik Spal Ferrara na pôde Lazia Rím (0:0).