Škriniar podpísal päťročný kontrakt s Interom Milánom

Profil Milana Škriniara



dátum narodenia: 11. februára 1995 v Žiari nad Hronom

výška: 187 cm

post: stopér, defenzívny stredopoliar

kluby: MŠK Žilina (2012-2016), ViOn Zlaté Moravce (hosťovanie, jar 2013), Sampdoria Janov (január 2016-júl 2017), Inter Miláno (júl 2017 - ?)

počet štartov/gólov za A-tím SR: 7/0

počet štartov/gólov za SR 21: 19/3

Bratislava 7. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar prestúpil zo Sampdorie Janov do Interu Miláno, s ktorým podpísal päťročnú zmluvu. Jeho nový zamestnávateľ o tom v piatok informoval na svojom oficiálnom webe. Podrobnosti budú známe po piatkovej tlačovej konferencii Škriniarovej zastupiteľskej spoločnosti v Bratislave.Dvadsaťdvaročný stopér odštartoval svoju kariéru v MŠK Žilina, ktorého dres si obliekal v rokoch 2012-2016. Na jar 2013 ho MŠK poslal na hosťovanie do ViOnu Zlaté Moravce. Vlani v januári si ho vyhliadli zástupcovia Sampdorie, ktorí za neho zaplatili Žiline odstupné vo výške 1 milióna eur. Po jeden a polroku sa Škriniar etabloval v Serii A, za janovský klub pravidelne nastupoval a bol jeho defenzívnou oporou. Kredit si zvýšil aj účasťou na EURO 2016 vo Francúzsku i na nedávnych ME hráčov do 21 rokov, na ktorých sa dostal do ideálnej jedenástky šampionátu.Okrem milánskeho Interu mali o neho záujem aj kluby z Anglicka a Španielska. Napokon však jeden z lídrov nastupujúcej generácie slovenského futbalu uprednostnil ponuku "nerazzurri", hoci v Sampdorii mal ešte tri roky platný kontrakt.