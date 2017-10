Škriniar verí v baráž: Úlohu sme splnili, teraz budeme čakať

Na snímke vľavo Milan Škriniar (Slovensko) a brankár Andrew Hogg (Malta) vo futbalovom zápase F-skupiny kvalifikácie na MS 2018 vo futbale Slovensko - Malta dňa 8. októbra 2017 v Trnave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Trnava 8. októbra (TASR) - Po vynechaní súboja v Škótsku sa Milan Škriniar vrátil do základnej zostavy slovenskej futbalovej reprezentácie v nedeľňajšom zápase kvalifikácie MS 2018 proti Malte. Spoľahlivým výkonom na stopérskom poste po boku kapitán Martina Škrtela prispel k presvedčivému víťazstvu 3:0 nad posledným tímom zoskupenia, ktoré v kombinácii s remízou Škótska v Slovinsku (2:2) vynieslo Slovákom druhú priečku v tabuľke a predĺženie nádeje o účasť v baráži minimálne do pondelka.poznamenal stopér milánskeho Interu.Slováci síce spravili s Maltou krátky proces, zaujímal ich však aj vývoj paralelne hraného duelu Slovinska so Škótskom. Trnavský štadión dal dvoma explóziami pri slovinských góloch jasne najavo, aké je v Ľubľane priebežné skóre. Po konečnom hvizde pokračovala 17-tisícová kulisa spolu so zverencami trénera Jána Kozáka v spontánnych oslaváchuviedol Škriniar na margo diváckej podpory.Misia splnená, Slováci skončili v tabuľke F-skupiny na 2. mieste pred Škótmi. Viac už ovplyvniť nemôžu. V pondelok večer si budú do jedného hrýzť nechty pri televíznych obrazovkách, resp. internetových prenosoch zo súbojov Wales - Írsko, Ukrajina - Chorvátsko a Srbsko - Gruzínsko.dodal Škriniar.