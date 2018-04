Skripaľová je na vojenskej základni, strážená vojenským personálom

Fotografia Julije Skripaľovej, dcéry bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa, 6. marec 2018 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. apríla (TASR) - Julija Skripaľová, ktorá sa spolu so svojím otcom Sergejom stala začiatkom marca v anglickom meste Salisbury obeťou útoku nervovoparalytickou látkou novičok, sa po prepustení z nemocnice nachádza na nemenovanej britskej vojenskej základni, kde ju stráži vojenský personál. Napísal to dnes britský denník The Sun.Skripaľová jeuviedol pre The Sun s prípadom oboznámený zdroj.Zdroj spresnil, že účinky tohto nervovoparalytického plynu na ľudský organizmus sú neznáme a môžu sa kedykoľvek vrátiť. Zdroj však súčasne vyslovil nádej, že Julija teraz bude môcť vyšetrovateľom poskytnúť indície, ktoré by mohli viesť k útočníkovi.The Sun citoval aj nemenovaného priateľa Skripaľovcov, ktorý tvrdí, že páchateľaSkripaľovú prepustili z nemocnice v Salisbury v utorok. Jej otec, Sergej Skripaľ, zostáva naďalej v nemocničnej starostlivosti. Podľa slov lekárov sa zotavuje pomalšie než Julija, robí však pokroky a jeho stav sa zlepšuje. Vyjadrili nádej ohľadne jeho skorého prepustenia.Christine Blanchardová, hlavná lekárka nemocnice, kde sa Skripaľovci liečili, vo svojom vyhlásení v utorok potvrdila Julijino prepustenie a uviedla, že obaja pacienti reagovali na liečbu "mimoriadne dobre". Upozornila, že Julijiným prepustením sa jej liečba nekončí. Dodala, že Sergej Skripaľ sa zostavuje pomalšie, ale vyjadrila nádej, že aj jeho bude v dohľadom čase možné prepustiť z nemocnice.Blanchardová nezverejnila podrobnosti o liečbe Skripaľovcov, uviedla len, že lekári použili špeciálne metódy na detoxikáciu organizmu oboch postihnutých.Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil. Oboch po útoku hospitalizovali, pričom dlho boli v kritickom stave.Británia z útoku na dvojicu, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok a všetky ostatné špekulácie odmieta, pričom tvrdí, že program vývoja takejto bojovej látky nebol ani v ZSSR, ani v Rusku. Moskva súčasne žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom sú jeho tvrdenia založené.