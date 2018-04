Skripaľova neter žiada Mayovú o pomoc pri získaní britského víza

Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 8. apríla (TASR) - Neter bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa napísala otvorený list britskej premiérke Therese Mayovej. Stalo sa tak po tom, ako britské veľvyslanectvo v Moskve odmietlo žiadosť Viktorije Skripaľovej o vstupné vízum.Ako informovala agentúra RIA Novosti, Skripaľová v otvorenom liste Mayovú žiada, aby britské úrady prehodnotili svoje negatívne rozhodnutie. Uvádza, že hlavným cieľom jej cesty je osobne vidieť svojich príbuzných - Sergeja a jeho dcéru Juliju -, aby o ich stave mohla hodnoverne referovať Skripaľovej matke.Skripaľová uviedla, že na odovzdanie svojho listu Therese Mayovej využije všetky dostupné možnosti - o pomoc sa chystá požiadať aj ruské ministerstvo zahraničných vecí.Viktorija Skripaľová sa v rozhovore pre agentúru Ruptly vyjadrila i o telefonáte, ktorý mala tento týždeň so svojou sesternicou Julijou - tvrdí, že mala pocit, že Julija nehovorila celkom slobodne, akoby počas telefonátu v jej blízkosti bol niekto cudzí.O vysvetlenie dôvodov zamietnutia žiadosti Viktorije Skripaľovej o vstupné vízum do Británie bude britského ministra Borisa Johnsona žiadať aj ruský veľvyslanec v Londýne Alexandr Jakovenko. Jakovenko Johnsona požiadal o osobné stretnutie, na ktorom by sa malo hovoriť o dvojstranných vzťahoch i o kauze Skripaľ.Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil. Oboch po útoku hospitalizovali, pričom dlho boli v kritickom stave. Ich stav sa však podľa vedenia nemocnie, v ktorej sú hospitalizovaní, zlepšil a momentálne už nie je považovaný za kritický.Británia z útoku na dvojicu, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a najnovšie žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom sú jeho tvrdenia založené.