Škripek odhalil v EP obchodovanie Malty s vízami do Schengenu

Brusel 21. júna (TASR) - Slovenský europoslanec a predseda Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM) Branislav Škripek vystúpil vo štvrtok na pôde Európskeho parlamentu vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) so škandalóznym odhalením o tom, že maltská ľavicová vláda predala v rokoch 2013 až 2014 do Líbye 88.000 schengenských víz a nezistený počet zdravotných víz.Do tohto škandálu je podľa Škripeka zapletený aj Neville Gafa, vysokopostavený člen kancelárie maltského premiéra Josepha Muscata. Slovenský europoslanec uviedol, že na tento prípad už pred dvoma rokmi upozornil Ivan Grech Mintoff, predseda maltskej konzervatívnej strany Alleanza Bidla. Táto strana je súčasťou ECPM.uviedol Škripek pre TASR. Dodal, že kompetentní vyšetrovatelia a politici na Malte sa snažia tento škandálV pondelok (18.6.) bola celá kauza odovzdaná maltskému súdu, kde čaká na pojednávanie. Škripek v tejto súvislosti zopakoval Mintoffove obavy, či členovia teroristických organizácií, ako je Islamský štát, ktorí operovali na území Líbye, nezískali prístup do schengenského priestoru na základe víz udelených Maltou, kde môžu pôsobiť akoŠkripek v rámci svojho vystúpenia v LIBE vyzval Európsku komisiu, aby urýchlene vyšetrila tento prípad a podnikla patričné kroky na zaručenie bezpečnosti v Európe. Rovnako požiadal aj výbor LIBE, aby sa touto kauzou zaoberal, hoci ako sám tvrdí, nie všetci europoslanci zdieľajú tieto obavy a odkazujú, že ide o problém, ktorý si musí vyriešiť samotná Malta.Podľa Škripeka ide aj o možnú súvislosť s vlaňajšou vraždou maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Tá v priebehu jesene 2017 v sérii článkov upozorňovala, že maltský konzulát v Alžírsku je skorumpovaný a vydal schengenské víza aj tým osobám, ktoré na ne nemali nárok.Škripek vo svojom prejave upozornil, že počas 14 mesiacov v rokoch 2013 až 2014 bolo cez maltský konzulát v Tripolise vydaných až 88.000 schengenských víz. Okolo 300 víz každý deň bez ohľadu na to, či išlo o víkend alebo pracovný deň. Podľa Škripeka nie je vylúčené, že víza sa mohli dostať aj do rúk teroristov, ktorí dostali tak možnosť pohybovať sa voľne po Európe.Slovenský europoslanec zároveň dodal, že okrem Mintoffa je v ohrození života aj novinár, ktorý písal o tomto škandále.