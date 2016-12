Škripek: Pomáhať biednym dokáže každý, najlepšia pomoc je dlhodobá

Europoslanec Branislav Škripek Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Brusel 23. decembra (TASR) – Počas Vianoc by si mali kresťania viac uvedomovať, že núdznym a biednym treba pomáhať, uviedol poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek (OĽaNO-NOVA). Za ideálnu ale považuje pravidelnú, dlhodobú a adresnú pomoc.uviedol Škripek, ktorý pri svojom štedrovečernom stole každý rok usadí jedného biedneho človeka v ťažkej životnej situácii. Dôležitosť prikladá schopnosti vyrovnať sa s utrpením a nabáda ľudí, aby sa dokázali niečoho vzdať pre dobro druhých.Europoslanec je presvedčený, že pomáhať dokáže každý. Sám sa zapojil do viacerých projektov kresťanských organizácií, napríklad do iniciatívy "Kto pomôže". Tejto iniciatíve sa podarilo nájsť viac ako 1000 dobrovoľníkov, ktorí sľúbili pomôcť rodinám zo Sýrie a Iraku, ak by dostali na Slovensku azyl.Pripomenul, že aj EÚ sa snaží a poskytuje pomoc ľuďom vo vojnových zónach, napríklad doručovaním humanitárnej pomoci a podporou škôl pre sýrske deti.skonštatoval Škripek.Nie je podľa neho dôležité, či niekto formálne spĺňa kresťanské pravidlá a chodí pravidelne na omšu, ale či žije podľa učenia, ku ktorému sa hlási.to považuje Škripek za znaky pravého kresťana.Priznal sa, že niekedy v europarlamente naráža na nepochopenie svojich kresťanských a konzervatívnych názorov. Vysvetľuje si to tým, že mnohí ľudia náboženstvu nerozumejú - často aj preto, že kresťania zle podávajú, čo ich viera ponúka. Uviedol konkrétny príklad:vysvetlil Škripek.Slovákom venoval aj špeciálne vianočné prianie: