Škrtel a Stoch skórovali v Tureckom pohári, Fenerbahce uspel

Výsledky štvrtkových stretnutí druhej fázy futbalového Tureckého pohára:

Fenerbahce Istanbul si so svojím súperom poradil hladko 6:0.ANKARA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Fenerbahce Istanbul vo štvrtok na vlastnom trávniku zvíťazil nad tímom Menemen Belediye hladko 6:0 v zápase 4. kola druhej fázy Tureckého pohára vo futbale.Za domácich sa strelecky presadili dvaja Slováci - v 41. min Martin Škrtel po rohovom kope Miroslava Stocha (na snímke) a následnej skrumáži zblízka dokopol loptu do siete. V 84. min dal výsledku konečnú podobu samotný Stoch, ktorý zaznamenal v tejto sezóne v drese "Feneru" už piaty presný zásah. Doterajšie štyri strelil v Európskej lige.Genclerbirligi - Amedspor 6:0Sanliurfaspor - Osmanlispor 0:3Bursaspor - Aydinspor 1:1Kizilcabölükspor Denizli - Trabzonspor 1:1 - Ján Ďurica odohral celý zápas, Matúš Bero (obaja Trabzonspor) nefiguruje v zápise o stretnutíFenerbahce Istanbul - Menemen Belediye 6:0 - Martin Škrtel hral do 77. min a v 41. min strelil gól, Miroslav Stoch (obaja Fenerbahce) odohral celý zápas a v 84. min skóroval