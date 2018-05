Škrtel je blízko k podpisu zmluvy s Glasgowom Rangers

Na archívnej snímke Martin Škrtel. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Glasgow 22. mája (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel je blízko k podpisu zmluvy so škótskym klubom Glasgow Rangers. Podľa perodika The Scottish Sun si stopéra tureckého Fenerbahce Istanbul vyhliadol nový trénerSteve Gerrard, ktorý so Škrtelom hrával v Liverpoole.Skúsený obranca údajne v najbližšom čase podpíše s Rangers trojročný kontrakt. Výška odstupného by mala predstavovať čiastku 2,7 milióna libier. Škrtel sa stal spoluhráčom Gerrarda v roku 2008, keď prestúpil do Liverpoolu zo Zenitu Petrohrad. Na Anfield pôsobil do roku 2016, v dreseodohral 242 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov.