Škrtela trápia boľavé slabiny, vynechal istanbulské derby

Istanbul 23. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Martin Škrtel vynechal pre zranenie sobotňajšie istanbulské derby v rámci 6. kola tureckej ligy, v ktorom jeho Fenerbahce zdolal doma Besiktas 2:1. Reprezentačného stopéra sužujú podľa tureckých médií boľavé slabiny a tím rozhodol, že ho do zápasu radšej nenasadí, aby sa jeho stav nezhoršil.Ako informoval portál haberturk.com, Škrtel pre zranenie trénoval v uplynulých dňoch iba individuálne. V sobotu ráno podstúpil ďalšie vyšetrenia u klubového lekára. Ten zistil, že piatková liečba nebola efektívna a rozhodol, že 32-ročný obranca v zápase nenastúpi. Ak by Škrtel podstúpil riziko a proti Besiktasu hral, hrozilo by mu, že sa slabiny odtrhnú. V tom prípade by mohol pauzovať až jeden a pol mesiaca.