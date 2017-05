Skrytá skládka odpadu pripraví mesto Trenčín o takmer 580.000 eur

Ilustračné foto Foto: TASR/KR PZ Trnava Foto: TASR/KR PZ Trnava

Trenčín 11. mája (TASR) – Mesto Trenčín vráti spoločnosti Asko Invest Slowakei za pozemky v priemyselnej zóne s rozlohou 19.320 štvorcových metrov takmer 580.000 eur. Dôvodom je nález skrytej skládky odpadu, ktorú spoločnosť odstráni na vlastné náklady. Vyplýva to z dohody o urovnaní medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Asko, ktorú v stredu (10. 5.) schválili poslanci mestského zastupiteľstva.Ako informoval viceprimátor Trenčína Ján Forgáč, spoločnosť Asko sa na pozemkoch zaviazala vybudovať logistickú prevádzku pre celé Slovensko. „uviedol v dôvodovej správe Forgáč.Ako informoval zástupca investora Peter Kysela zo spoločnosti Atrios, na celom pozemku je asi 12.000 kubických metrov odpadu, z toho asi 10 % je komunálny odpad aj s ropnými látkami. Likvidácia ropných látok podľa neho navýši náklady na odstránenie o ďalších asi 230.000 eur. „“ doplnil Kysela.Podľa poslankyne Danice Birošovej občania mesta označili prípad za tunel. Riešení je podľa nej viac.doplnila Birošová.Mesto podľa Forgáča poskytne spoločnosti Asko Invest Slowakei stopercentnú zľavu (579.600 eur) z uhradenej kúpnej ceny. Spoločnosť bude znášať všetky náklady spojené s úplným odstránením skládky vrátane poplatkov za skladovanie odpadu tak, aby bolo možné na pozemkoch zbavených ekologickej záťaže realizovať stavbu logistickej prevádzky. Spoločnosť nebude od mesta Trenčín požadovať ani žiadne iné náklady, ktoré by jej v súvislosti so skrytými nedostatkami vznikli, a to bez ohľadu na to, aký bude ich skutočne zistený rozsah.zdôraznil Forgáč.