Skupina AYA oslávila veľkým koncertom v Žiline 25 rokov na scéne

Skupina Aya. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. septembra (TASR) - Mariánske námestie v Žiline praskalo v stredu 13. septembra večer vo švíkoch. Skupina AYA sa nezľakla trinástky a tento deň si vybrali ako deň D, keď veľkolepým koncertom, plným zaujímavých hostí, pripomenuli divákom, že na slovenskej hudobnej scéne hrajú poctivý slovenský rock už celé štvrťstoročie.Dojatie neskrýval ani pôvodný a súčasný spevák kapely Boris Lettrich, ktorý so zvlhnutým očami zhodnotil koncert nasledovne:Skupina si na výročný koncert pozvala viacerých hostí, boli nimi Pavol Hammel, Zuzana Smatanová, Peter Cmorik, Tomáš Bezdeda, Jaro Gažo, spevák skupiny Arzén.uviedol Gažo pre médiá.Pavol Hammel bol stručnejší, ako u neho býva zvykom. Spoločne s kapelou si zahral Medulienku, ktorá tento rok oslavuje neuveriteľné 47. narodeniny. „S kapelou AYA ma spája priateľstvo, poznám ich 25 rokov, produkoval som im platňu, a je to jedna z mála slovenských kapiel, ktorá vie hrať rock,“ dodal Hammel.Šesťnásobná Zlatá slávica Zuzana Smatanová pochádza zo Žilinského kraja, rovnako ako kapela AYA, ale nielen to ju s ňou spája. Na koncerte zaspievala pieseň Snívam a prezradila svoj vzťah ku skupine AYA:Tomáš Bezdeda je súčasťou skupiny AYA a v slávnostný večer im a divákom zaspieval pieseň Svet krásnych žien. Možno si mnohí spomenú, ako pred 12 rokmi zaspieval v súťaži SuperStar pieseň Malý princ.Peter Cmorik, ktorý aktuálne promuje svoj singel Zostarnúť spolu, si v Žiline pred zaplneným Mariánskym námestím za sprievodu skupiny AYA zaspieval pieseň tiež z ich repertoáru s názvom So mnou.TASR informovala PR manažérka Anna Olvecká z agentúry Vi-An.