Skupina Elán pridáva koncert v trnavskej City Aréne

Na archívnej snímke zľava gitarista Ján Baláž, spevák Jožo Ráž a klávesista Vašo Patejdl počas koncertu skupiny Elán . Foto: TASR - Jakub Kotian Na archívnej snímke zľava gitarista Ján Baláž, spevák Jožo Ráž a klávesista Vašo Patejdl počas koncertu skupiny Elán . Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 19. júna (TASR) – Znie to na neuverenie, že večne mladá skupina Elán oslávi budúci rok polstoročie od svojho založenia. Slovenský hudobný fanúšik je tejto kapele stále verný a chce s ňou stále spievať na koncertoch ich večné hity, z ktorých mnohé sú dnes už "ľudovkami".Pre veľký záujem o koncerty kapely pridávajú eláni koncert 13. októbra v Trnave. Bude to posledný open-air koncert kapely na najväčšom a najkrajšom fortunaligovom City Aréna štadióne na Slovensku. Budúci rok avizuje skupina rozlúčkové halové turné.Už tento týždeň v sobotu 24. júna si hity Vymyslená či Kráľovná bielych tenisiek spolu so skupinou zaspievajú fanúšikovia v amfiteátri v Nitre, 28. augusta vo Východnej, 23. septembra v Martine a 13. októbra v Trnave.Koncertnú scénu v podobe trojposchodového pódia postaví 160 ľudí. Zaznie 30 najväčších hitov, kapelu bude sprevádzať dychová sekcia.Elán je najúspešnejšia česko-slovenská rocková skupina. Štyrikrát po sebe, v rokoch 1984 až 1987, získala československého Zlatého slávika v kategórii skupiny, osemkrát za sebou, v rokoch 1998 až 2005, vyhrala slovenského Zlatého slávika. Jožo Ráž má navyše dvoch Zlatých slávikov ako spevák za roky 2000 a 2001.V septembri 2016 vyšla remastrovaná 2CD verzia albumu Živých nás nedostanú, ktorú v premiére vydali v októbri 2014.TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.