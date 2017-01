Skupina europoslancov žiada Viedeň, aby nevydala Rusku Naila Maľutina

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z iniciatívy politickej skupiny liberálov a demokratov (ALDE) vyzvali rakúske orgány, aby zabránili hroziacemu vydaniu Naila Maľutina do Ruska, ku ktorému by malo dôjsť v sobotu.Maľutin v roku 2008 odhalil nezákonné prevody peňazí, ktoré sa uskutočnili za pomoci spoločnosti vlastnenej Igorom Jusufovom, bývalým ruským ministrom energetiky, členom predstavenstva Gazpromu a blízkym priateľom premiéra Dmitrija Medvedeva.Nail Maľutin, ktorý bol na čele štátneho fondu FLC (Financial Leasing Company) tvrdí, že v roku 2009 podivné finančné transakcie týkajúce sa nemeckých lodeníc vo Wismare a Rostocku pripravili štát o vyše 83 miliónov dolárov. V roku 2012 o použití nezákonných prostriedkov z Ruska pri odkúpení lodeníc informoval zástupcov nemeckej prokuratúry. Následne ruské orgány začali Maľutina trestne stíhať kvôli zneužitiu finančných prostriedkov a čelí aj obvineniu zo spáchania vraždy.Litovský poslanec Petras Auštrevičius zo skupiny ALDE vyzval dnes rakúskeho ministra spravodlivosti, aby zakročil a zabránil vydaniu Maľutina do Ruska, do doby, kým sa znova nepreskúma jeho prípad príslušnými orgánmi Rakúska.upozornila skupina europoslancov Viedeňžiadajú europoslanci.List, ktorý okrem liberálnych poslancov podpísali aj viacerí európski zákonodarcovia zo skupiny ľudovcov, socialistov a Zelených, pripomína prípady a osudy iných ruských disidentov, vrátane Sergeja Magnitského a Ildara Dadina.Magnitský, ktorý obvinil vysokých ruských hodnostárov z miliardových prechmatov, zomrel v roku 2009 v ruskom väzení za doteraz nevyjasnených okolností. Opozičný aktivista Dadin si odpykáva trojročný trest za mrežami za protesty proti vláde a Vladimirovi Putinovi.