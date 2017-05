Skupina Hex prichádza s novinkou Ľahký song, spieva v nej R. Grigorov

Na snímke skupina Hex. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. mája (TASR) - Skupina Hex prichádza s novinkou Ľahký song. Autorom hudby chytľavej pesničky je Peter „Ďuďo“ Dudák, text napísal Martin „Fefe“ Žúži. Chalani vravia, že do veselej melódie sa im nik nehodil lepšie ako otec slovenského reggae Robo Grigorov.Legendárny hitmaker si s nimi v piesni rád zaspieval a dokonca si sám napísal text svojej pasáže. Jemne ironický singel vyvoláva radostné pocity a nabáda, aby sme sa v našich životoch priveľmi a zbytočne netrápili. Ľahký song je predzvesťou nového albumu, na ktorom Hexáci intenzívne pracujú v štúdiu Sono pri Prahe. Vyjsť by mal na prelome septembra a októbra.vysvetľuje autor hudby a spevák Peter „Ďuďo“ Dudák.dopĺňa autor textu a gitarista Martin „Fefe“ Žúži.V Ľahkom songu nahrali dychové nástroje členovia skupiny Polemic. Hosťuje v ňom Grigorov, ktorý si s Hexákmi rád zaspieval.doplnil basgitarista Tomáš „Yxo“ Dohňanský.Ľahký song je predzvesťou nového albumu, na ktorom chalani intenzívne pracujú. Nahrávajú ho v Česku, v legendárnom štúdiu s ešte legendárnejším zvukárom Milanom Cimfem. Fanúšikov ním plánujú potešiť na prelome septembra a októbra. Piesní na albume bude desať až 11, to sa spresní pri finalizácii. Všetko budú absolútne novinky. Skupina už s albumom finišuje, zostáva im nahrať len dve piesne.Skupina Hex je na scéne od roku 1989 a patrí k najúspešnejším slovenským kapelám. V súčasnosti hrá v zložení Peter „Ďuďo“ Dudák, spev, gitara, klávesy, Martin „FeFe“ Žúži, gitara, Tomáš „Yxo“ Dohňanský, basová gitara a Tibor „Tybyke“ Szabados, bicie. Mnohé jej hity zľudoveli a má na konte viaceré významné hudobné ceny. Kapela sa už teší na letné koncerty po celom Slovensku, najbližšie bude headlinerom na Bratislavskom majálese 7. mája na Tyršovom nábreží.