Skupina IMT Smile vydala koncertný album hiSTORY LIVE

Skupina IMT Smile, archívne foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. februára (TASR) - Skupina IMT Smile oslávila vlani 20. narodeniny. Pri tejto príležitosti bratia Táslerovci usporiadali štyri narodeninové koncerty s názvom hiSTORY. Kompletný záznam z koncertov, ktoré navštívilo viac ako 30.000 fanúšikov vrátane prezidenta SR Andreja Kisku, teraz vychádza ako dvojalbum hiSTORY LIVE.IMT Smile majú vo svojej bohatej diskografii viacero koncertných nahrávok, ale ich aktuálny počin hiSTORY LIVE je skutočne výnimočný. V krásnom papierovom obale, ktorého booklet je plný elegantných fotografií Martina Trenklera, sa nachádzajú dve CD toho najlepšieho, čo IMT Smile počas svojej kariéry nahrali.Medzi dvadsiatkou skladieb nechýbajú najväčšie hity ako Nepoznám, Veselá pesnička, Ľudia nie sú zlí, Opri sa o mňa alebo energiou nabité koncertné evergreeny Exotika a Niekto ako kráľ, ktorej záver je obohatený o ľudovku A ja taká dzivočka. Je úžasné počuť, ako viacero piesní z katalógu IMT Smile zľudovelo. Ľudia poznajú texty skladieb od slova do slova a spievajú ich z plných pľúc. Tešia sa spoločne s Ivanom Táslerom, ktorému často stačí len malé gesto, pohľad do hľadiska a ono už vie, čo má robiť.povedal Ivan Tásler.Nadšenie neskrývali ani fanúšikovia prešovskej formácie, ktorí po každom jednom koncerte zaplnili facebook skupiny mnohými pozitívnymi reakciami a poďakovaniami.napísala Petra.Neprehliadnuteľný bol aj odkaz od Eny, s ktorým sa stotožnilo viacero návštevníkov projektu hiSTORY:Radovan k tomu pridal:Album hiSTORY LIVE je živou spomienkou na projekt, počas ktorého fanúšikovia mohli po rokoch vidieť na jednom pódiu opäť pôvodnú zostavu IMT Smile vrátane Kataríny Knechtovej, Petra Biča či Martina Migaša. Na svoje si prišili aj milovníci Mariána Čekovského, ktorý zaspieval svoj hit Myslím, že môže byť a v piesni Mám krásny sen (Hawaii) ukázal, ako dokonale vie ovládať hammond organ. Martin Valihora v songu Tajné milovanie predviedol, prečo je už dlhodobo najlepší slovenský bubeník a v závere zaspieval a zatancoval aj umelecký súbor Lúčnica.Poslednou skladbou na albume je hiSTORY MEDLEY, ktoré pozostáva z piesni Anna, Cesty II. triedy, Úsmev a čaj, My dvaja a Najkrajšie Vianoce. Jednotlivé skladby sa nahrávali na štyroch koncertoch 13. a 14. decembra na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu aj 16. a 17. decembra v košickej Steel Aréne. Režisérom všetkých koncertov hiSTORY bol Ján Ďurovčík.TASR informoval PR manažér vydavateľstva Universal Music Marek Kučera.