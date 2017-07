Skupina Komajota predstavila videoklip k seriálovej pesničke Strih

Na snímke hudobník Martin Husovský zo skupiny Komajota. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 18. júla (TASR) - Druhý singel skupiny Komajota Strih z nového albumu Priame prenosy dostal nový príbeh. Pesnička sa stala titulnou skladbou v súčasnosti vysielaného televízneho seriálu Pravá tvár. Strih nie je typická pesnička, ktorú by fanúšikovia Martina Husovského a jeho spoluhráčov z kapely čakali. Ide o netypické mužsko-ženské dueto so spevákovou manželkou Veronikou Husovskou.Prešovská skupina Komajota má na svojom konte nielen množstvo rádiových a koncertných hitov, ktoré sa nachádzajú na ich piatich radových albumoch. Martin Husovský patrí medzi súčasných skladateľov, ktorý okrem kapely pracuje aj na hudbe pre divadelné hry, minulý rok napísal pre Divadlo Jonáša Záborského hudbu k muzikálu Jana z Arku. V zime vydali Prešovčania album Priame prenosy, na ktorom je aj skladba Strih. Spolupráca medzi Prešovčanmi a tvorcami seriálu zafungovala natoľko, že Komajota zložila pre jednotlivé časti seriálu aj scénickú hudbu.priblížil Martin Husovský prípravy hudobnej zložky k seriálu.Strih nie je typická skladba pre Komajotu.uviedol pre médiá Husovský. Gitarové party potom pri nahrávaní prenechal oveľa skúsenejšiemu gitaristovi Ľuboslavovi Petruškovi.Hlavnou hrdinkou seriálu je mladé dievča Vika, ktorú stvárnila herečka Monika Horváthová. To kapelu inšpirovalo k tomu, aby zaznel v pesničke výrazný ženský vokál.dodal Martin Husovský.