Skupina kongresmanov USA navrhla Trumpa na Nobelovu cenu

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. mája (TASR) - Skupina amerických republikánskych kongresmanov navrhla prezidenta USA Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mier. Podľa ich názoru sa totiž pričinil o zmiernenie napätia na Kórejskom polostrove, informovala agentúra AP.Príslušný návrh zaslal v stredu Nórskemu Nobelovmu výboru člen Snemovne reprezentantov za štát Indiana Luke Messer. List podpísalo dovedna 18 republikánskych kongresmanov.V sprievodnom texte sa uvádza, že Severná Kórea dlhodobo ignorovala požiadavky medzinárodného spoločenstva, aby upustila od svojich agresívnych krokov. K rokovaciemu stolu ju podľa signatárov motivovala až Trumpova politika "mieru prostredníctvom sily".Prezidentovi sa - ako uvádzajú kongresmani - podarilo motivovať Čínu a ďalšie krajiny, aby uplatnili voči KĽDR striktné sankcie. "Tieto sankcie zdecimovali severokórejskú ekonomiku a do značnej miery zapríčinili to, že Severná Kórea zasadla k rokovaciemu stolu," píše sa v nominačnom liste.Signatári listu patria podľa AP medzi najkonzervatívnejších členov Snemovne. Iniciátor návrhu Luke Messer a ďalší podpísaní kongresmani sa v súčasnosti snažia získať kresla senátorov alebo guvernérov v amerických štátoch, v ktorých majú silné zázemie republikáni.Prezident Donald Trump by sa mal v priebehu mája alebo začiatkom júna stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. V pondelok navrhol ako možné miesto stretnutia hranicu medzi oboma Kóreami. Tam sa už minulý týždeň konal summit lídrov Severnej a Južnej Kórey, ktorého výsledkom bola dohoda o krokoch smerujúcich k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a odstráneniu jadrových zbraní z Kórejského polostrova.