Skupina Letisko Viedeň vybavila v auguste viac cestujúcich

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň/Schwechat 12. septembra (TASR) - Letisko Viedeň zvýšilo v auguste počet cestujúcich.Počet leteckých pasažierov, ktorých vybavili letiská skupiny, vrátane letísk Malta a Košice, v auguste stúpol o 6,5 % na 3,26 milióna. Počet cestujúcich na viedenskom letisku Schwechat sa zvýšil o 4 % a dosiahol 2,49 milióna, uviedla firma.Od začiatku roka do augusta počet cestujúcich v rámci celej skupiny vzrástol o 8,4 % na 20,61 milióna a v samotnom Schwechate sa zvýšil o 6,1 % na 16,25 milióna.Vo Schwechate počet lokálnych cestujúcich v auguste medziročne stúpol o 4,7 % na 1,72 milióna. Počet pasažierov prestupujúcich na letisku vzrástol o 2,9 % na takmer 761.000. Počet cestujúcich smerujúcich do východnej Európy sa zvýšil o 13,1 % a do západnej Európy o 1,6 %. Naopak, počet cestujúcich smerujúcich na Ďaleký východ klesol o 1,4 % a na Blízky východ o 3 %. Počet cestujúcich smerujúcich do Afriky vyskočil o 40,2 % a do Severnej Ameriky o 11,4 %.Počet príletov a odletov na Schwechate sa v auguste mierne zvýšil, konkrétne o 0,3 % na 20,877.