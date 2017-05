Skupina Meredith sa opäť pripomína s novým videoklipom

Výpovede o utrpení sveta

Premiéra klipu bude 8. mája

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) - Skupina Meredith sa po úspešnom EP albume Blood Diamond Scars a vydaní lyric videa k skladbe Everyone Knows opäť pripomína s novým videoklipom.Po vrelo prijatej pesničke Everyone Knows tentokrát vizuál dostáva aj druhá skladba, Flash of Death. Košická kapela novým videoklipom potvrdí, že bolo načase vyjsť s niečím silným. Ústrednými témami textov sú výpovede o utrpení sveta, problémoch, ťažobách v nás, politike a vojnách.„Flash of Death má vyjadriť pohľad a pocity tých, ktorí prichádzali bojovať do najväčšej apokalypsy aká na tejto zemi bola, do 2. svetovej vojny. Nič monštruóznejšie človek nestvoril a nikdy nezomrelo toľko ľudí. Po nej už svet nebol nikdy taký ako predtým. Poznačila nespočet osudov a vytvorila nespočet hrdinov,“ hovorí o myšlienke textu jej autor Marko.Meredith je na scéne už viac ako 6 rokov. Za ten čas si hudobníci vybudovali reputáciu výbornej metalcorovej, koncertnej kapely ako support známym hviezdam – Trivium, Stratovarius,... Svojou hudbou reagujú na spoločenské dianie vo svete a prinášajú silné odkazy nielen vo forme textov, ale aj ráznych postojov a činov k minulosti. V tomto smere nesie tvár videoklipu Flash of Death silnú myšlienku z bojísk 2. svetovej vojny.Videoklip odpremiérujú 8. mája, v Deň víťazstva nad fašizmom a uctia si ním všetkých padlých hrdinov.„V tomto prípade sa idea zameriava na osudy hrdinov, ktorí to šťastie nemali a konca vojny sa nedožili, vykonali veľké skutky nezištne s veľkou obetou a dokázali v ťažkých situáciách prejaviť veľkosť ľudského srdca,“ s úctou dopĺňa frontman kapely Rob, „veľakrát kráčali do boja s nadšením, hrdosťou a presvedčením, rýchlo pochopili o čom to v skutočnosti bolo, preto nesmieme nikdy zabudnúť!“Viac k témam: hudba