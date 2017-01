Skupina Metallica plánuje obmedziť počet koncertov

Metallica

James Hetfield prezradil, že skupina odohrá najviac 50 vystúpení za rok.BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) - Americká heavymetalová kapela Metallica plánuje obmedziť počet koncertov. V rozhovore s Chrisom Hardwickom pre portál Nerdist to uviedol líder skupiny James Hetfield." objasnil 53-ročný spevák.S rozhodnutím obmedziť koncerty súhlasí aj gitarista kapely Kirk Hammett. "," povedal 54-ročný Hammett. "" dodal Hetfield.vznikla v roku 1981 v Los Angeles a jej súčasnú zostavu tvoria aj basgitarista Robert Trujillo a bubeník Lars Ulrich. Debutovali v roku 1983 albumom Kill 'Em All, po ktorom nasledovali štúdiovky Ride The Lightning (1984), Master Of Puppets (1986), ...And Justice For All (1988), Metallica (1991), Load (1996), Reload (1997), St. Anger (2003), Death Magnetic (2008) a Hardwired... To Self-Destruct (2016).Okrem toho majú na konte aj spoločný album s Louom Reedom s názvom Lulu (2011). V roku 2013 kapela zverejnila snímku Metallica: Through The Never, ktorú nakrútil režisér a fanúšik kapely Nimród Antal. Dokument v 3D formáte prináša netradičný pohľad na dianie na javisku aj v zákulisí, a to prostredníctvom príbehu jedného z členov štábu, mladíka Tripa, ktorého stvárnil Dane DeHaan.Informácie pochádzajú z webstránky www.blabbermouth.net a archívu agentúry SITA.