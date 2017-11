Skupina MOL dosiahla za 3. štvrťrok 2017 čistý zisk 184 miliónov

Pohľad na rafinériu Slovnaft v Bratislave Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava/Budapešť 3. novembra (TASR) - Skupina MOL, členom ktorej je aj slovenská spoločnosť Slovnaft, dosiahla za 3. štvrťrok 2017 čistý zisk na úrovni 184 miliónov USD (158 miliónov eur). Za obdobie 1. až 3. štvrťroka predstavoval čistý zisk 823 miliónov USD. Uviedol to v piatok Ladislav Procházka zo Slovnaftu.Informoval zároveň, že zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi očistený o náklady súvisiace s precenením zásob (clean CCS EBITDA) sa za deväť mesiacov tohto roka zvýšil oproti minulému roku o 12 % a dosiahol 1,87 miliardy USD. Kapitálové výdavky boli podľa Procházku počas deviatich mesiacov na úrovni 605 miliónov USD a spoločnosť pokračovala vo všetkých segmentoch v generovaní silného cash flow.komentoval výsledky predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi.Na dosiahnutie cieľov podľa Hernádiho skupina zároveň spúšťa nový program Downstream 2022 zameraný na efektívnosť, transformáciu a rast. Program prinesie zvýšenie EBITDA o 500 miliónov USD s investíciami presahujúcimi do roku 2022 sumu 2 miliardy USD. "Hlavný transformačný projekt tohto programu – projekt Polyol – úspešne pokračuje a má zaistené všetky technologické licencie a inžinierske zdroje," doplnil Hernádi.Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách. V súčasnosti má ťažobné kapacity v 8 krajinách a disponuje aktívami na vyhľadávanie uhľovodíkov v 13 krajinách. Prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní aj sieť 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.