Skupina MOL oznámila investíciu v oblasti petrochémie za miliardu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Budapešť 20. júla (TASR) - Skupina MOL dnes oznámila investíciu vo výške 1 miliardy USD (867,08 milióna eur) v oblasti petrochémie. Stane sa tak jediným integrovaným výrobcom polyolu, suroviny využívanej v automobilovom, obalovom a nábytkárskom priemysle v strednej a východnej Európe. Informoval o tom Ladislav Procházka zo spoločnosti Slovnaft.Skupina MOL uzavrela kľúčové zmluvy týkajúce sa technológií projektu Polyol. Zmluvy sa týkajú nákupu technologických licencií a projektových balíkov pre technológiu HP-PO (peroxid vodíka – propylénoxid) na výrobu propylénoxidu.Plánovaný nový priemyselný komplex sa skladá z výrobných jednotiek HP-PO, ktoré majú kapacitu výroby propylénoxidu 200.000 ton za rok, niekoľkých výrobných liniek polyéterických polyolov a ďalších infraštruktúrnych investícií.Poskytovateľom licencie pre výrobnú jednotku peroxidu vodíka, ktorý sa bude využívať len na výrobu propylénoxidu, je spoločnosť Evonik, kým konzorcium spoločností Evonik a Thyssenkrupp Industrial Solutions AG bude tzv. licencorom výrobnej jednotky propylénoxidu. Zmluvy tiež zahŕňajú záväzné ponuky a predbežné dohody.Zmluvy so spoločnosťou Thyssenkrupp sa týkajú neskorších fáz inžinieringu a realizačných fáz výrobnej jednotky HP-PO, kým zmluvy so spoločnosťou Evonik sú zamerané na dodávky vhodných katalyzátorov. Okrem toho si skupina MOL vybrala pre fázu projektovania, obstarávania a realizácie spoločnosť Fluor ako konzultanta projektového manažmentu. Skupina MOL je v záverečnej fáze výberu licencora pre technológiu polyéterického polyolu, ako aj dodávateľa stavby a ďalších objektov.Tieto dohody sú prvým medzníkom v realizácii dlhodobej stratégie skupiny MOL 2030, na ktorú skupina vyčlenila okolo 1,9 miliardy USD. Tieto investície budú v rokoch 2017 až 2021 smerovať do transformačných projektov v oblasti chemikálií a petrochémie. Priemyselný komplex, ktorý bude vybudovaný v Maďarsku, sa stane najväčším investičným projektom skupiny MOL v rokoch 2017 až 2021.Polyoly na báze propylénoxidu slúžia ako suroviny pre polyuretánové peny, ktoré sú používané v automobilovom, stavebnom, obalovom a nábytkárskom priemysle.povedal Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL.Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť s centrálou v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva 25.000 ľudí a má viac ako 100 rokov skúseností v odvetví rafinérskeho priemyslu. Svoje aktivity v oblasti prieskumu a ťažby riadi s využitím 75-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má skupina výrobné aktivity v ôsmich krajinách a prieskumné aktíva v 13 krajinách. Prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Skupina MOL tiež vlastní sieť 2000 čerpacích staníc v desiatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.