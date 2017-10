Skupina MOL plánuje výstavbu nového sídla

Na archívnej snímke sídlo vedenia maďarskej ropnej a plynárenskej spoločnosti MOL v Budapešti. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 4. októbra (TASR) - Skupina MOL, materská spoločnosť Slovnaftu, plánuje presťahovať do roku 2021 svoju centrálu do nových administratívnych priestorov MOL Campus, ktoré navrhlo architektonické štúdio Foster+Partners z Veľkej Británie. Budova pre 2500 zamestnancov vyrastie na brehu Dunaja, v južnej časti Budapešti, v blízkosti súčasného sídla MOL. Informoval o tom dnes Ladislav Procházka zo Slovnaftu.Dnes je ústredie MOL roztrúsené v piatich okresoch Budapešti v budovách, ktoré boli väčšinou postavené v 70. rokoch. Súčasťou novej administratívnej budovy s rozlohou 83.000 m2 sa v areáli, ktorý vznikne do roku 2021 pri Dunaji, stane 120 metrov vysoká veža.Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti. Je aktívna vo viac ako 30 krajinách sveta. Výskumné a výrobné aktivity spoločnosti MOL vychádzajú z viac než 75-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má výrobné aktivity v 8 krajinách a prieskumné aktíva v 13 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.