Skupina Olympic oslávila výročie vydaním trojalbumu

Na snímke česká skupina Olympic. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 27. septembra (TASR) – Skupina Olympic, legenda českého rocku, oslavuje 55 rokov svojho založenia najkompletnejším výberom troch CD 66 NEJ + 1. Na pultoch predajní s hudobnými nosičmi sa objaví v piatok 29. septembra.Rocková kapela Olympic vznikla pred 55 rokmi. Založil ju v roku 1962 Miloslav Růžek s pôvodným názvom Karkulka, čo bola skratka názvu Karlínský kulturní kabaret. Od roku 1963 sa kapela premenovala na súčasný názov Olympic podľa pražského klubu na Spálenej ulici. Pôvodná sprievodná kapela z divadla Semafor sa čoskoro stala samostatným zoskupením s nezabudnuteľnými hitmi. Tri disky kolekcie 66 NEJ + 1 zachytávajú hviezdnu dráhu od roku 1965 do súčasnosti.Prvý disk mapuje hity šesťdesiatych rokov Dej mi víc své lásky, Snad jsem to zavinil já, Želva, Bon soir, mademoiselle Paris, Pták Rosomák a mnoho ďalších, nielen z autorskej dielne dvojice Petr Janda a Pavel Chrastina. Súčasťou CD1 sú taktiež najúspešnejšie pesničky sedemdesiatych rokov, medzi nimi Dynamit, Strejček Jonatán, Otázky, Agáta či Slzy tvý mámy.Druhý nosič je venovaný výberu hitov z veľkých komponovaných albumových projektov osemdesiatych rokov, medzi nimi Prázdniny na zemi, Ulice či Laboratoř, úspešného albumu Marathon (Taky jsem se narodil bos), Kanagom aj singlom koncom sedemdesiatych rokov (Ty slzy dávno vpila tráva).Tretia platňa zachytáva pritvrdenie Olympicu od druhej polovice osemdesiatych rokov, ktoré predstavovali skladby Jako tele na vrata, Když ti svítí zelená, následne obdobie štýlového hľadania sa, nájdenie novej energie na značke Best I.A. a taktiež výber z troch supraphonských albumov Souhvězdí vydaných v rokoch 2013-2015. Celý komplet završuje novinka s názvom, ktorý hovorí sám o sebe-Ještě to nebalíme (hudba Petr Janda, text Ondřej Fencl).Skladbu Dej mi víc své lásky nahral Olympic v októbri 1965 a bola to podľa slov Petra Jandu zlomová pesnička v ich kariére.zaspomínal kapelník Janda.Napriek úspechu si Janda myslel, že sa za pár rokov vráti do práce. Olympic je dátumom svojho vzniku súputníkom legendárnych Rolling Stones.doplnil Janda.