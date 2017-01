Skupina Penta postaví v Prahe novú štvrť za vyše 70 miliónov eur

Partner investičnej skupiny Penta Jaroslav Haščák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 19. januára (TASR) - Miliardár Marek Dospiva dokončil so svojimi spoločníkmi akvizíciu areálu niekdajšieho pivovaru v Prahe Nusliach. Po 1,5 roku rokovaní sa tak investičnej skupine Penta podarilo získať lukratívne pozemky v širšom centre mesta. V nasledujúcich rokoch tam spoločnosť vybuduje novú štvrť, do výstavby ktorej investuje približne 2 miliardy Kč (74,02 milióna eur).vysvetľuje manažér Penty Michal Nečesánek, ktorý má projekt na starosti.Koľko skupina za areál, ktorého súčasťou je okrem iného aj historická budova samotného pivovaru, zaplatila, odmietol komentovať. Podľa realitných poradcov, ktorých oslovili Hospodářské noviny, sa suma môže pohybovať v rozmedzí od 150 do 400 miliónov Kč. Cena však mohla byť aj vyššia vzhľadom na to, že veľké rozvojové územia v širšom centre Prahy sú pre developérov nedostatkovým tovarom. Penta kúpila najväčšiu časť areálu od českej investičnej skupiny Prosperita holding.Areál sa v súčasnosti skladá z dvoch častí. Prvú tvorí historická budova bývalého pivovaru, ktorá je pamiatkovo chránená. Developér očakáva, že po rekonštrukcii ponúkne zmienená pamiatková budova približne 10.000 m2 využiteľnej plochy. Na prízemí by sa mohli nachádzať obchody a služby pre obyvateľov, na vyšších poschodiach najskôr vzniknú byty a prípadne netradičné kancelárske priestory.Ďalšie budovy - napríklad staré sklady či garáže - Penta zrovná so zemou. Uvoľnené miesto si tým pripraví najmä pre bytovú výstavbu.vysvetľuje Nečesánek.Ak bude všetko prebiehať podľa plánu, premena areálu na novú mestskú štvrť by mohla odštartovať za tri roky. Najskôr ale musí Penta prísť s konkrétnym projektom, prejsť procesom posúdenia jeho vplyvu na životné prostredie, získať územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie.Necelé tri roky po otvorení svojho prvého realitného projektu v Česku - administratívnej budovy Florentinum - začína Penta výrazne rozširovať svoje developérske aktivity. V Jinoniciach stavia novú štvrť po továrni Walter. Čoskoro začne prestavbu okolia Masarykovej stanice a so spoločnosťou Kaprain Group podnikateľa Karla Pražáka plánuje postaviť budovu v Dejviciach, kde predtým so stavbou neuspela PPF podnikateľa Petra Kellnera.