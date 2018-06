Skupina Peter Bič Project predstavuje nový singel a klip

Na snímke hudobná skupina Peter Bič Project. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 12. júna (TASR) – Známa košická kapela Peter Bič Project, ktorej minuloročný singel Skúšame sa nájsť zožal mimoriadny úspech, stavila opäť na slovenčinu a prichádza s ďalšou novinkou Nedívaj sa tak.Skupina Peter Bič Project patrí medzi populárne slovenské kapely, ktorých tvorbu fanúšikovia dobre poznajú. Ich ostatné single Where did you go a Skúšame sa nájsť si získali veľkú obľubu a dlho sa držali na popredných priečkach rádiových hitparád. Ich predchádzajúca hudobná tvorba bola takmer výhradne v anglickom jazyku. Kapela sa však rozhodla, že je čas na zmenu. Nedívaj sa tak je ich druhou pesničkou v súčasnom zložení, ktorú vydávajú v rodnom jazyku. Motívom skladby Nedívaj sa tak z pera Vlada Krausza je aj tentokrát láska. Hudbu k piesni zložil Peter Bič.uviedol pre TASR Peter Bič.Romantickú pieseň obrazovo dotvára autentický videoklip, ktorý sa nakrúcal najmä v košickom kine Úsmev. Práve kino sa veľmi často stáva miestom prvých stretnutí. Námet videa, scenár aj nakrúcanie realizoval tím ľudí z Woont na čele s Jánom Varcholom. Po spokojnosti s klipom ku skladbe Skúšame sa nájsť boli aj tentokrát jasnou voľbou.Skupina Peter Bič Project vydala v novembri minulého roka v poradí tretí album Dream. Jej členovia napriek tomu trávia veľa času v štúdiu, kde nahrávajú ďalšie skladby.dodal líder kapely.