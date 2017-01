Skupina Placebo oslavuje dvadsaťročnicu, zavíta aj na Slovensko

Spevák britskej skupiny Placebo Brian Molko, archívna snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Britská formácia Placebo oslavuje svoje 20. výročie svetovým turné. Dvadsaťročnicu si pripomenú aj s fanúšikmi na Slovensku. V nedeľu 25. júna odohrajú koncert v AEGON Aréne NTC v Bratislave. TASR informovala Lucia Šuková zo spoločnosti Vivien, ktorá kapelu prináša na Slovensko.Minulý rok Placebo vydali album A Place For Us To Dream - 20 Years Of Placebo, ktorý obsahuje aj singel Jesus' Son. Londýnska formácia, ktorá patrí k špičke alternatívnej scény, odohrá to najlepšie zo svojej tvorby. Na svojom konte majú kultové hity ako Every You Every Me (1999), Black-Eyed (2001) či The Bitter End (2003).Kapela vznikla v roku 1994 v Londýne, keď sa hudobne spojili spevák Brian Molko a basgitarista Stefan Osdal. Ich pôvodný názov bol Ashtray Heart. Album Placebo z roku 1996 zaznamenal nečakaný úspech. Fanúšikom ich hudby bol od začiatku legendárny David Bowie, ktorý Placebo prizval aj na svoje posledné turné. Dvere do veľkého sveta hudobného biznisu im v roku 1997 otvoril singel Nancy Boy. Paradoxne, Molko sa vyjadruje, že je toPlacebo majú na konte osem albumov, vrátane najnovšej kompilácie A Place For Us To Dream. Veľké oslavy odštartovali už minulý rok.dodala.Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Eventim od utorka 24. januára.