Skupina poľských poslancov protestuje proti vláde, sviatkuje v Sejme

Varšava 24. decembra (TASR) - Skupina poľských zákonodarcov sa na protest proti opatreniam zavádzaným vládnucou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) rozhodla tráviť vianočné sviatky v tamojšom parlamente. Demonštrujúci poslanci sa zaviazali, že v rokovacej sále Sejmu, ostanú až do 11. januára, kedy sa v parlamente po vianočnej prestávke opäť začne pracovať. Striedať sa pritom v sále majú na smeny.Informovala o tom dnes agentúra AP, ktorá sa zhovárala s 48-ročným poslancom Michalom Stasiňským z liberálnej opozičnej strany Moderná (Nowoczesna). Ten dnes do Sejmu dorazil so zbaleným kufrom a tiež jedlom - kapustovo hubovými knedličkami -, ktoré mu na sviatky prichystala mama. AP dodala, že opoziční aktivisti sa dnes pred parlamentom chystajú demonštrujúcim poslancom pripraviť štedrovečernú večeru.Poľsko zažíva od začiatku decembra politickú krízu, ktorá sa odohráva na pozadí nedávneho hlasovania o návrhu nového rozpočtu na rok 2017, ktorý predložila vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ako aj kvôli novým pravidlám, ktoré podľa opozície ohrozujú slobodu slova v krajine. Vládna PiS je zároveň obviňovaná z obmedzovania slobody tlače už odvtedy, ako sa minulý rok ujala moci.Počas 13 mesiacov svojej vlády sa totiž PiS pokúsila zasahovať do fungovania ústavného súdu, obmedzovať slobodu médií, podporovala kriminalizáciu interrupcií a schválila určité obmedzenia týkajúce sa zhromažďovania na verejnosti. Opozícia opatrenia považuje za nedemokratické a obáva sa ďalších krokov strany.