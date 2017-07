Skupina Rumunov ukradla v zlatníctve v Seredi šperky za vyše 5000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sereď 28. júla (TASR) – Polícia v Seredi vyšetruje krádež zlatých šperkov za vyše 5000 eur. Zo zlatníctva ich ukradla skupina občanov z Rumunska.V piatok 14. júla v popoludňajších hodinách vošli do zlatníctva v Seredi tri osoby, dve ženy a jeden muž.informovala dnes hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.Muž, ktorý si vybral hodinky, za ne aj zaplatil. Predavačka vložila všetok vybraný tovar do igelitovej tašky a prelepila ju páskou. Keďže v predajni sa nedalo platiť cez terminál, žena požiadala predavačku, aby jej tovar odložila a ako zábezpeku jej ponúkla zálohu 50 eur, čo predavačka odmietla. Trojica sa do predajne viac nevrátila a predavačka o niekoľko minút zistila, že trojica šperky ukradla.Polícia ihneď po nahlásení prípadu preverila všetky dostupné kamerové systémy a zistila, že išlo o občanov Rumunska. Tí sa pohybovali po meste na aute Mercedes Benz s írskou poznávacou značkou. Krátko pred krádežou v zlatníctve dostal mladý Rumun pokutu za priestupok v doprave. Poverený policajt začal vo veci trestné stíhanie pre prečin krádeže a zo skutku obvinil 19-ročného Kostela.upozorňuje Linkešová.Polícia žiada občanov na celom Slovenku o spoluprácu.vyzvala verejnosť policajná hovorkyňa.