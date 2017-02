Skupina Smola a Hrušky vydáva nový album Čiernobiely

Punkoví romantici z kapely Smola a Hrušky vydávajú nový album Čiernobiely, svetlo sveta uzrie na Valentína, teda 14. februára. Foto: smolaahrusky.sk Foto: smolaahrusky.sk

Bratislava 6. februára (TASR) - Punkoví romantici z kapely Smola a Hrušky vydávajú nový album Čiernobiely, svetlo sveta uzrie na Valentína, teda 14. februára. Zároveň sa chystajú na veľké oslavy 20. výročia vzniku tejto recesisticko-umeleckej formácie.Už o niekoľko dní odštartujú svoje doteraz najväčšie klubové turné v 20 slovenských mestách. Prvou zastávkou bude bratislavský Ateliér Babylon (16. februára), kde spolu s exkluzívnymi hosťami a priateľmi album uvedú do života. Počas tohto výnimočného večera sa predstavia kultová rapová formácia Moja Reč so živou kapelou Komplot a českí bratia z kapely Fast Food Orchestra.Ďalšími zastávkami na Smola a Hrušky 20 rokov Tour 2017 budú Trnava (17.2.), Nové Mesto nad Váhom (18.2.), Žilina (24.2.), Púchov (25.2.), Nitra (10.3.), Ružomberok (11.3.), Trenčín (17.3.), Prievidza (18.3.), Banská Bystrica (22.3.), Prešov (24.3.), Humenné (25.3.), Zvolen (31.3.), Prakovce (1.4.), Bardejov (7.4.), Martin (8.4.), Handlová (15.4.), Námestovo (16.4.), Košice (21.4.), Poprad (22.4.), Myjava (28.4.) a Spišská Nová Ves (29.4.).Kapela aktuálne finišuje s prípravami špeciálneho dvojhodinového koncertného programu na turné. Okrem toho dokončuje tri nové videoklipy k singlom z nového albumu Čiernobiely, ktoré v najbližších dňoch predstaví fanúšikom.„Hoci sa album volá Čiernobiely, jediná čiernobiela vec je krásny a originálny obal od našej priateľky Kataríny Orešanskej. Katka je oceňovaná fotografka viacerých svetových skupín a interpretov, akými sú Hurts, 30 Seconds to Mars, ZAZ, Bryan Adams či česká kapela Kryštof. Pritom s fotením začínala pred šiestimi rokmi práve pri našej kapele. A kým obal je čiernobiely, skladby sú naopak zmesou pestrosti a nálad. Túto farebnú zbierku sme zložili a nahrali za ostatné štyri roky. Obsahuje témy od úplne uletených až po vážne, od sarkazmu k nehe a láske, od ateizmu k viere, od rasizmu k tolerancii, až po závislosť na drogách či moci. Ale tou najväčšou ústrednou témou je láska vo všetkých svojich podobách. Aj preto album vychádza práve na Valentína,“ uviedol pre médiá líder kapely Jozef Spoko Kramár.Na albume sa predstaví viac ako 20 hostí, spevákov, speváčok, skupín a hudobníkov. Tí vytvorili zaujímavý a zábavný kokteil, v ktorom sa spieva rôznymi svetovými jazykmi a viacerými slovenskými nárečiami.„Vážim si, že títo špičkoví umelci nám venovali energiu a čas a posunuli naše skladby. Za všetkých spomeniem interpretov, ako sú Marián Čekovský, Petra Polnišová, Boy Wonder, Zoči Voči a Zita Rigondeaux, Supa z Moja Reč, rómskych Gulo Čar, Tribuman z Francúzska, Colectiv z Česka alebo svieže mladé spevácke duo Alžbeta & Júlia. Mimochodom, ku každej jednej pesničke z albumu bude klip, čo je na Slovensku raritou. Verím teda, že nielen skladby, ale aj ich vizuálne stvárnenie spravia radosť našim fanúšikom. Chcel by som poďakovať celému tímu Smola a Hrušky, že sme to v zdraví, šťastí a láske vydržali,“ zhrnul Kramár.Kapela Smola a Hrušky vznikla v roku 1997. Šesťčlenná formácia má na konte šesť albumov, sú nimi Jeseň 2003 (2003), Na chate (2005), Kameň Papier Nožnice (2008), Lajfka (2010), Palec hore (2012), Best On 1997 – 2015 (2015). Okrem toho vydala DVD s názvom 13 životov/Live in Topfest (2010) a najnovšie CD a DVD Unplugged Live in Spišské divadlo (2016). Medzi najznámejšie skladby skupiny patria Mary, Honey Honey, Matura, Fajčiť treba, Profesor lásky, Čierny Biely, Televízne noviny, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom záleží, Pridaj si ma či Svokra.TASR informoval manažér skupiny Martin Hlavatý.