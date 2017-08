Skupina Stereophonics vydá v novembri nový album

Spevák britskej rockovej skupiny Stereophonics Kelly Jones (vpravo) spolu s bubeníkom Javierom Weylerom vystupujú počas koncertu kapely 28. apríla 2008 v Singapure. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. augusta (TASR) - Skupina Stereophonics oznámila termín vydania nového album. Pod názvom Scream Above The Sounds vyjde jubilejná desiata platňa kapely 3. novembra tohto roku.Tento mesiac to bude presne dvadsať rokov, čo Stereophonics debutovali albumom Word Gets Around. V tom čase sa hneď dostali na prvé miesto britského albumového rebríčka a sú jednou z deviatich kapiel, ktorým sa to podarilo s piatimi albumami po sebe. S informáciou o pripravovanom albume Stereophonics zároveň zverejnili aj pilotný singel All In One Night, ktorého výhradným autorom je tradične spevák a ústredná persóna skupiny Kelly Jones.Alternatívna rocková formácia Stereophonics vznikla vo Walese v roku 1992, začínala pod názvom Tragic Love Company. V auguste 1997 vydala prvý album Word Gets Around. V marci 1999 druhý s názvom Performance and Cocktails, ktorý sa dostal na prvú pozíciu v rebríčku. Na svojom konte má deväť štúdiových albumov, deviaty Keep The Village Alive vyšiel v septembri 2015, ôsmy Graffiti On The Train vydala v marci 2013. V novembri 2008 vydala hitovú kompiláciu The Best Of Stereophonics. V singlovej hitparáde mala 23 skladieb, hitmi boli Have A Nice Day (2001), Maybe Tomorrow (2003) a Dakota (2005).