Skupina Sto múch sa po štvorročnej prestávke vracia v pôvodnej zostave

Tri materské dovolenky

Zásadná novinka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) - Skupina Sto múch sa po štvorročnej prestávke v pôvodnej zostave vracia na koncertné pódiá. Comebackové vystúpenie odohrá na domácej pôde – v banskobystrickom klube Záhrada v rámci tradičného jesenného festivalu Barbakan.Vyberať tam bude zo 63 skladieb, ktoré v rokoch 2007 – 2011 vyšli na jej nahrávkach Z hrušky dole (2007), Fšehochuť (2008) a Skorotlčúce (2011) vo vydavateľstve Hevhetia. Okrem nej sa na festivale, ktorý sa bude konať od 17. do 22. októbra, predvedú aj Saténové ruky, Medial Banana a lokálna undergroundová zostava Trucki.Za pripravovaným koncertom Sto múch na Barbakane je niečo, čomu sa hovorí “byť v dobrom čase na dobrom mieste”. “Len deň po prvej skúške kapely som sa v Záhrade stretol s organizátorom Barbakanu Mirom Lánikom. Pýtal sa, čo máme nové, tak som mu povedal, ako sa veci majú a dohoda bola na svete. Chuť urobiť prvý koncert po štyroch rokoch práve v Záhrade bola obojstranná,” povedal spevák a klávesák formácie Juraj Haško.Zoskupenie Sto múch si prestávku dalo najmä preto, že počas štyroch rokov jej členky absolvovali trikrát materskú dovolenku. Napriek tomu boli ale činní všetci jej členovia, či už v skúšobni, nahrávacích štúdiách alebo v divadlách.Potreba koncertovať a vyjadriť sa vyústila napríklad v prípade mužských členov do projektu s názvom Adela, ktorý vydal debutový album Pozvanie do vane.“Maca tiež začala tvoriť a v priebehu jedného roka skomponovala, nacvičila a nahrala album Platňa roka. Bubeník Ján Fiala zase založil inštrumentálne duo, v súčanosti už trio. Gitarista Martin tvorí hudbu v Divadle z pasáže a basák Miro vypomáha v Hitbande,” porozprával o aktivitách muzikantov Juraj Haško.Zároveň dodal, že za to, že Muchy opäť začínajú fungovať treba poďakovať ústretovým manželom dvoch speváčok, ale aj ich túžbe a odhodlaní spievať, hrať, tvoriť a koncertovať.Barbakan bude mať rovnako ako v predchádzajúcich edíciách aj svoju výtvarnú a filmovú časť, konkrétny program bude známy už čoskoro. Chystá sa však aj jedna zásadná novinka - festival túto jeseň výnimočne zavíta aj do Bratislavy.Počas bystrickej časti festivalu – vo štvrtok 19. októbra – sa v hlavnom meste ukáže žánrovo neuchopiteľný hudobník Daedelus. V Nu Spirit Clube mu budú sekundovať lokálni producenti Jimmy Pé a Jonatán Pastirčák s projektom Isama Zing.“Okrem Daedelusa chystáme ešte jeden zaujímavý klubový koncert, už čoskoro zverejníme, o koho ide. Pre istotu si ale poznačte do kalendárov datum 4. decembra,” načrtol organizátor Miro Lánik.style="text-decoration: underline">Skupina Sto múch sa po štvorročnej prestávke vracia v pôvodnej zostave © SITA Všetky práva vyhradené.